ABD ile BAE, Aralık ayına kadar F-35 alımında anlaşma yapma niyetinde

Reuters, BAE'nin, ABD ile F-35 savaş uçaklarını satışı konusunda anlaşmaya varmaya yakın olduğunu yazdı.

Trump yönetimi, İsrail ile ters düşmeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile F-35 anlaşması yapabilmenin yollarını ararken; Reuters, ABD ve BAE'nin Aralık ayına kadar F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda ön anlaşma yapmayı hedeflediğini duyurdu.

Exclusive: U.S. and UAE eye December goal to agree on F-35 deal https://t.co/C3KMrcAWXi pic.twitter.com/lUqv4SM7cW — Reuters (@Reuters) September 22, 2020

Satış anlaşması konusunda müzakerelere yakın kaynaklar, 2 Aralık'ta kutlanan BAE Ulusal Günü'ne kadar bir ön anlaşmanın yapılmasının umulduğunu söyledi.

İsrail'e göre herhangi bir anlaşma, bölgeye satılan herhangi bir ABD silahı, İsrail'in 'niteliksel askeri üstünlüğünü' bozmamalı ve İsrail'e verilen ABD silahlarının, komşularına satılanlardan 'yetenek bakımından üstün' olduğu garanti edilirken ABD, İsrail ile onlarca yıllık anlaşmayı yerine getirmelidir.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Washington'un F-35'leri İsrail radar sistemleri için daha görünür hale getirmenin yollarını araştırdığını söyledi. Reuters, bunun jeti değiştirerek mi yoksa İsrail'e diğer olasılıkların yanı sıra daha iyi radar sağlayarak mı yapılacağını belirleyemedi.

Ön anlaşma sağlandıktan sonra, anlaşmayı fesheden taraflardan birine para cezası uygulanabiliyor. Satış tamamlanmadan önce çeşitli siyasi ve yasal engellerin giderilmesi gerekirken, Beyaz Saray yetkilileri anlaşmanın gerçekleşmesinin bu yıl mümkün olmayabileceği konusunda uyardı.

İsrail, normalleşme anlaşmasına rağmen, BAE'ye F-35 satışına karşı

İsrail, 2016 yılından bu yana ABD'den 27 F-35 uçağı alırken, askeri üstünlüğünü korumak için Ortadoğu'da herhangi bir ülkeyle bu konuda anlaşma yapılmasını istemiyor.

"Hayalet" uçağın ilk kez Aralık 2016'da İsrail hava sahasına girmesiyle İsrail, ABD dışında F-35'e sahip ilk ülke oldu.

İsrail, o tarihten bu yana ABD'li Lockheed Martin şirketi ile yapılan ortaklık anlaşması kapsamında sahip olacağı 50 uçaktan 27'sini teslim aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, her bir uçağın maliyeti yaklaşık 140 milyon dolar ancak İsrail ABD'den yılda 3 milyar dolardan fazla askeri destek alıyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme anlaşmasına varmasına rağmen bu ülkenin ABD'den F-35 savaş uçağı talebine karşı çıkarken, Abu Dabi yönetimi ise İsrail'i ikna etmenin yollarını arıyor.