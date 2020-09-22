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    Beyaz Saray Sözcüsü: Konu Kovid-19 olduğunda Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin Devlet Başkanı Şi'nin bugün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'yi 'tek taraflılık', 'korumacılık' ve 'kabadayılık' ile suçlamasına tepki göstererek "Konu Kovid-19 olduğunda, dünyada Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur" yanıtını verdi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine atanacak adayın, seçimlerden önce mi sonra mı belirlenmesi gerektiği yönündeki tartışmalara değinen McEnany, "Anayasada açık bir şekilde Yüksek Mahkeme'deki bir koltuk zaman fark etmeksizin boşaldığında, ABD başkanının bu koltuğu doldurma hakkı olduğu yazılıdır. ABD başkanının seçim yılında başkan olmasını engelleyen bir madde yoktur. Kimse 4 yıllık görev süremizi 3 yıla indiremez. Başkan, başkandır" ifadelerini kullandı.

    McEnany, ABD'de gelişme aşamasında olan Kovid-19 aşılarının işe yaramaması durumunda, Beyaz Saray'ın virüsle mücadelede bir B planı olup olmadığının sorulması üzerine, "Bu yılın sonuna kadar, işe yarayan en az 1 aşıya sahip olmayı bekliyoruz" yanıtını verdi.

    Çin'e yanıt

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD'yi 'tek taraflılık', 'korumacılık' ve 'kabadayılık' ile suçlamasına ilişkin McEnany, şu ifadeleri kullandı:

    "Çin, çabasını Kovid-19 ile mücadeleden ziyade, bu virüs hakkındaki bilgileri saklamak yönünde harcadı. Çin'in en başından bu yana yaptıkları affedilemez. Çin, Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklık kurarak virüsün bulaşmasına ilişkin önemli bilgileri sakladı, sadece bizden değil, tüm dünyadan bu bilgiler saklandı. Konu Kovid-19 olduğunda, dünyada Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur. Dünya Sağlık Örgütü'nde olanlara bakarsanız bunu gayet açık şekilde görürsünüz."

    Navalnıy hakkında açıklama

    McEnany, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialara ilişkin Trump'ın tutumunun ne olduğunun sorulması üzerine ise ABD'nin olayın kınandığı G7 açıklamasına imza koyduğunu anımsattı.

    Almanya'nın 'ulaştığı delilleri' G7 ülkeleri ile paylaştığını da belirten McEnany, "Sayın Navalnıy, Rusya tarafından geliştirilen bir kimyasal madde ile yapılan bir saldırının kurbanıdır. Herhangi birisi tarafından, herhangi bir yer ve zamanda kimyasal silah kullanımı, hiçbir şart altında kabul edilemez" dedi.

    Etiketler:
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Aleksey Navalny, Kayleigh McEnany, Koronavirüs aşısı, Donald Trump, BM Genel Kurulu, Kovid-19, Koronavirüs, Çin, Ruth Bader Ginsburg, Beyaz Saray
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