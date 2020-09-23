Pence'in uçağı kuş sürüsüne çarpınca New Hampshire'deki havalimanına zorunlu dönüş yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in uçağı bir kuş sürüsüne çarptıktan sonra önlem amaçlı, hareket ettiği New Hampshire eyaletine zorunlu geri dönüş yaptı.

ABD basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletinde yaptığı miting sonrası kalkan Air Force Two isimli özel uçağının, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptığını belirtti.

Uçağın önlem amaçlı New Hampshire'deki Manchester Havalimanı'na geri döndüğünü belirten yetkili, Pence ve ekibinin başkent Washington DC'ye bir kargo uçağı ile geri dönmesinin beklendiğini vurguladı.

Pence stepped out of AF2 for a few seconds and then returned inside. Crews are currently inspecting the engine. pic.twitter.com/v8vnkcwPQ5 — Justin Gomez (@JustinGomezABC) September 22, 2020

ABD'de 'Air Force One (Hava Gücü 1)' isimli özel uçak, ülkenin başkanının kullanımına tahsis edilirken, 'Air Force Two (Hava Gücü 2)' isimli uçak da başkan yardımcısının kullanımına veriliyor.