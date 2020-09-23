Joe Biden'den ülkeyi 'bir Demokrat gibi değil, bir başkan olarak yönetme' sözü

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, seçimi kazanması durumunda ülkeyi 'bir Demokrat gibi' yönetmeyeceğini, hangi partiye destek verirlerse versinler ülkenin tüm sakinlerinin çıkarlarını savunacağını söyledi.

2020 ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, Wisconsin eyaletindeki seçim konuşmasında, "Bir demokrat olarak seçimdeyim, ama ülkeyi bir demokrat olarak yönetmeyeceğim, bunu bir başkan olarak yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bu tür ifadelerinden dolayı eleştirildiğini şikayet eden Demokrat aday, "Bana destek verenler için mücadele edeceğim, ama aynı zamanda bana destek vermeyenler için de mücadele edeceğim" diyerek 'kırmızı ve mavi' eyaletlere eşit derecede özen göstereceğini vaat etti.

"Bu parti değil, Amerika meselesi" diyen Biden, 'tek ülkeye' hizmet etme sözünü verdi.