ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de tansiyon düşürmek adına başlatılan süreçten memnuniyet duyduğunu açıkladı. Açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan'ın tansiyonu düşürmek adına başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz" denildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmek için yapılan diplomatik temaslardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

NTV'nin haberine göre ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan’ın tansiyonu düşürmek adına başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz. Almanya’nın tarafları diyalog masasına yeniden getirten çabasını takdirle karşılıyoruz" denildi.