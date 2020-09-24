Kayıt
02:47 24 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    U.S. President Donald Trump gestures during a campaign event in Fayetteville, North Carolina, U.S., September 19, 2020. REUTERS/Tom Brenner REFILE - CORRECTING STATE

    Trump, seçimlerin Yüksek Mahkemeye gideceğini düşünüyor: Demokratlar, sistemde hile yapmak için koronavirüsü kullanıyor

    © REUTERS / TOM BRENNER
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042882902_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_b964360481491d5cecd9c895ae188b2f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202009241042903660-trump-secimlerin-yuksek-mahkemeye-gidecegini-dusunuyor-demokratlar-sistemde-hile-yapmak-icin/

    ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin postayla oy kullanma sisteminin yol açacağı sıkıntılar nedeniyle Yüksek Mahkemede biteceğini düşündüğünü söyledi. 

    Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği "Sosyal Medya İstismarlarından Kullanıcıları Koruma" başlıklı toplantıda Adalet Bakanı Bill Barr ve bazı eyaletlerin başsavcılarını ağırladı. 

    ABD Başkanı olarak halkı, teknoloji firmalarının sansür, boykot kültürü ve istismarlarından koruyacağını ve ifade özgürlüğünü sağlayacağını belirten Trump, "Son yıllarda küçük bir grup güçlü teknoloji platformları, ticaret ve iletişim üzerindeki etkilerini artırdı" değerlendirmesinde bulundu. 

    Trump, sosyal medya platformlarının sol eğilimli olduğunu ve karşıt görüşlere karşı hoşgörüsüz davrandığını savunarak, "Örneğin, Twitter rutin bir şekilde, bunu yapan ABD başkanı bile olsa, muhafazakar görüşlerini ifade eden paylaşımları kısıtlıyor. Ama aynı zamanda İran liderinin antisemitik nefretini ve ölüm tehditlerini özgürce savurmasına izin veriyor. Her yıl sayısız Amerikalı, sürekli değişen kuralların kötü niyetli diktesi yoluyla kara listeye alınıyor ve susturuluyor" dedi. 

    Bugün ABD Adalet Bakanı Barr ve eyalet başsavcıları ile daha açık bir internet ortamının ve özgür toplumun muhafaza edilmesi için atılacak hukuki adımları görüşeceklerini vurgulayan Trump, bu konunun kendileri için önemli olduğunun altını çizdi. 

    'Postayla oy, seçimin de ötesinde ülkemiz için büyük bir utanç olacak"

    Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde postayla çok fazla oy kullanılmasının "büyük bir felakete" yol açabileceğini belirterek, "Demokratlar neyin nasıl olduğunu gayet iyi biliyor. Postayla oy, seçimin de ötesinde ülkemiz için büyük bir utanç olacak" diye konuştu.

    Seçmenlerin adreslerine gönderilen 80 milyon oy pusulasının birçoğu için "teyit" gerekmediğini belirten Trump, şunları kaydetti:

    "Demokratlar, sistemde hile yapmak için Kovid-19'u kullanıyor. Yabancı ülkelere gelince, onlar şu anda olanlara bakıldığında bir hiç kalıyor. Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ı konuşacak olursak, onlar için bu seçimlere müdahale etmek çok kolay. Güzel ve ucuz oy pusulaları basabilirler bunları da oy merkezlerine gönderebilirler. Bu bir felaket. Demokratlar çok geç olmadan bu postayla oy meselesini durdurmalı."

    Trump, ABD Yüksek Mahkemesinde Ruth Bader Ginsburg'un yaşamını yitirmesinin ardından boşalan yargıçlık koltuğunu doldurmak için neden acele ettiğinin sorulması üzerine, "Bence 3 Kasım seçimleri Yüksek Mahkemede bitecek. Bu nedenle mahkemede 9 yargıcın olması önemli. Bence (yargıç seçimi için) sistem hızlı işleyecek. Cumartesi günü öğleden sonra saat 5'te yeni adayımı açıklayacağım" dedi.

    Cumhuriyetçilerin birlikte hareket etmesiyle sürecin daha hızlı işleyeceğine inandığını belirten Trump, "Bence seçimlerden önce yeni yargıcın belirlenmesi daha iyi olur. Çünkü Demokratların bir tezgah kurduğunu düşünüyorum. Bu tezgah da ABD Yüksek Mahkemesinin önüne çıkacak" ifadesini kullandı. 

    'Siyahi toplumu çok seviyorum'

    Trump, Kentucky'de 13 Mart'ta evine giren polisler tarafından öldürülen siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın davasından çıkan kararın adil olup olmadığının sorulması üzerine, bu konuda detaylı bilgisi bulunmadığını gün içinde düzenlenecek basın toplantısına kadar konuya bakacağını belirtti. 

    Siyahi topluma da bir mesaj gönderen Trump, "Ben siyahi toplumu çok seviyorum. Siyahiler için diğer tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Bunun tek istisnası Abraham Lincoln'dır" dedi. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Doğa kategorisinde birincilik kazanan Joseph Cheires'in Gray Whale Plays Pushing Tourists isimli fotoğrafı
    2020 yılının en iyi drone fotoğrafları
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet