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    Trump'tan Amerikan halkına çağrı: İlginç bir dönem yaşayacağız, olabildiğince erken grip aşısı olun

    © REUTERS / Sarah Silbiger
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, mevsimsel grip ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerinin birbirine benzediğini vurgulayarak Amerikan halkına olabildiğince erken bir zamanda grip aşısı olması çağrısı yaptı. 

    Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

    Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Trump, "Bugün Johnson and Johnson da aşı adayının klinik deneylerde final aşamasına geldiğini duyurdu. Böylece Johnson and Johnson, ABD'de final aşamasına gelen 4. aşı adayı oldu" diye konuştu. 

    Trump, Amerikan halkına aşı deneylerine gönüllü olma çağrısı yaparak bugün 50 eyaletin aşı dağıtımı için 200 milyon dolarlık yardım açıklandığını belirtti.  Herhangi bir aşı adayı onaylanır onaylanmaz bunun ülke içinde dağıtımının çok hızlı olacağını vurgulayan Trump, ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısının ve ölüm oranının düştüğünü söyledi.  Trump, virüs konusunda "savunmasız" nüfusun yaşadığı yaşlı bakımevleri için de 21 milyar dolar ayırdıklarını belirterek ülke genelindeki yaklaşık 14 bin yaşlı bakımevine hızlı test cihazları gönderdiklerini ifade etti. 

    Ülkede mevsimsel grip döneminin yaklaştığını ve Kovid-19 ile gribin benzer belirtiler gösterdiğini anımsatan Trump, "Umuyorum ki insanlar grip ile Kovid-19'u birbirinden ayırabilir. İlginç bir dönem yaşayacağız. Tüm Amerikalıları mümkün olduğunca erken bir şekilde grip aşısı olmaya çağırıyorum" çağrısında bulundu. 

    Trump, virüse karşı attıkları adımların işe yaradığını öne sürerek "Biz ülkemizin ekonomisini bir kez daha durdurmayacağız. Bizim planımız virüsü ezip geçmek, ancak (Demokrat Başkan Adayı Joe) Biden'ın planı da Amerika'yı ezip geçmek" değerlendirmesinde bulundu. 

    'Postayla gönderilen oy pusulaları kontrolden çıktı'

    Bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız. Uzun süredir postayla gönderilen oy pusulalarından şikayet ediyorum, bu bir felaket olacak. Bence bir geçiş süreci olmayacak, bu süreç devam edecek. Postayla gönderilen oy pusulaları kontrolden çıktı" yanıtını verdi. 

    Trump acil görüşmesi olduğunu söyleyerek salonu terk etti 

    Trump, Kentucky'de 13 Mart'ta evine giren polisler tarafından öldürülen siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın davasından çıkan karara ilişkin, eyaletin Başsavcısı Daniel Cameron'ın iyi bir iş çıkardığını ve eyaletin valisi ile kısa sürede bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi . 

    Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın yayımladığı bir videoda Demokrat Aday Biden'ı desteklemesine ilişkin ise Trump, "Ben Meghan'ın hayranı olmadım. Harry'ye şans diliyorum" yorumunu yaptı. 

    Trump, acil bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini belirterek toplantı salonunu terk etti. 

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