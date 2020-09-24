Trump'tan Taylor protestolarında vurulan polislere destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında öldürülmesi olayında üç polisin suçsuz bulunması üzerine çıkan protestolarda vurulan iki polis için destek mesajı verdi.

Taylor davasında çıkan kararın ardından Kentucky'nin Louisville kentinde yaşanan protestolarda iki polis memurunun vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, "Bu gece Louisville'de vurulan polisler için dua ediyorum. Federal hükümet sizinle ve yardıma hazır" ifadesine yer verdi.

Trump, yerel yönetime de destek mesajı vererek "Kentucky Valisi Andy Beshear ile görüştüm ve onların talebi olursa birlikte çalışma hazırız" ifadesini kullandı.

Öte yandan Kentucky Valisi Beshear da sosyal medyadan yayımladığı video mesajında, vurulan polislere ve ailelerine desteğini dile getirerek "Şiddete cevabın şiddet olmadığını biliyoruz." dedi.

Taylor davasında çıkan karar başkent Washington DC sokaklarında protesto edildi

Ayrıca Taylor davasında üç polisin suçsuz bulunmasının ardından Lousville'in yanı sıra başkent Washington DC'de de protesto gösterisi düzenlendi.

ABD Adalet Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce protestocu, buradan Beyaz Saray'a yürüdü. Beyaz Saray'ın önünde "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" sloganları atan grup daha sonra yürüyüşünü Washington DC sokaklarında devam ettirdi.

Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez 'körü körüne' ateş ettiği gerekçesi ile haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Polisler Taylor'ın öldürülmesinden dolayı suçlu bulunmadı

Dün Jefferson'da yapılan duruşmada Taylor'ı öldüren eski polis dedektifi Brett Hankinson, ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi nedeniyle suçlu bulunmuş, Taylor'ın öldürülmesine yönelik kendisine suçlama yöneltilmemişti.

Başsavcı Daniel Cameron, diğer 2 polisin, önce kendilerine ateş açıldığı için güç kullanmalarının haklı bulunduğunu belirterek, bu iki memura yönelik hiçbir suçlama yöneltilmediğini bildirmişti.

Taylor ailesinin avukatı Ben Crump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''3 polisten sadece 1'i ceza aldı ve verilen cezanın nedeni Breonna Taylor'ın ölümü için değil, Hankison'un ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi'' ifadesine yer vermişti.