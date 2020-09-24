Başkan seçimine 5 kala Trump yine göçmen kökenli ABD'li vekili hedef aldı: Bize ülkemizi nasıl yöneteceğimizi söylüyor

ABD'de Demokrat Parti'nin solcu kanattan göçmen kökenli kadın milletvekillerine sözlü saldırıyı alışkanlık haline getiren Başkan Donald Trump, bu kez miitingde Somali kökenli Müslüman vekil Ilhan Omar'ı "Bize ülkemizi nasıl yöneteceğimizi söylüyor" diye hedef aldı. Omar, Trump'ı 'tüm ülkeye nefret hastalığını yaymakla' suçladı.

3 Kasım ABD başkanlık seçimlerine 5 hafta kala retoriğini tırmandıran Başkan Donald Trump, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Minnesota eyaletini temsil eden Demokrat Parti'nin Somali kökenli Müslüman kadın vekili Ilhan Omar'dan "Bize ülkemizi nasıl yöneteceğimizi söylüyor" diye söz etti.

Trump, Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh şehrinde düzenlediği mitingde şöyle konuştu:

"Ya Minnesotalı Omar'ı ne yapalım? Onun sayesinde Minnesota'yı kazanacağımız söyleniyor. Bize ülkemizi nasıl yöneteceğimizi söylüyor. Geldiğin yerde ne yapıyordun? Ülkende işler nasıl gidiyor? Bize ülkemizi nasıl yöneteceğimizi söylüyor."

ABD yurttaşı olan, dolayısıyla Kongre üyesi seçilebilen Omar, çocuk yaşta Somali'den geldikten sonra ABD vatandaşlığına geçmişti.

Mitingin hemen ardından Trump'a Twitter'dan "Birincisi, burası benim ülkem ve ben senin hakkında azil kararı veren Meclis'in bir üyesiyim. İkincisi, 8 yaşındayken içsavaştan kaçtım. 8 yaşında çocuk ülke yönetmez, gerçi sen ülkeyi o yaşta biri gibi yönetiyorsun" yanıtını verdi.

Firstly, this is my country & I am a member of the House that impeached you.



Secondly, I fled civil war when I was 8. An 8-year-old doesn’t run a country even though you run our country like one. https://t.co/zcKKjdC8ju — Ilhan Omar (@IlhanMN) September 23, 2020

Trump preys on fear. He spreads a disease of hate.



Our communities are under attack from the highest office in the land.



It’s frustrating to fight for your own humanity. It’s infuriating to advocate for your own inherent worth as a person.



In solidarity, we will overcome. https://t.co/dvKHaQzKEe — Ilhan Omar (@IlhanMN) September 23, 2020

Omar, ardından CNN'e de şunları söyledi:

"Başkan'ın insanların korkularından beslenmeyi sevdiği aşikar. Gittiği her yere nefret hastalığını yayıyor ve ülke çapında düzenlediği bu tarikat mitingleri korkuyla körükleniyor, dolayısıyla Minnesota'yı kazanmak için nefrete başvurmasına şaşmamak lazım."

"Sadece ırkçı değil, ırkçı bir yabancı düşmanı da. Çünkü sadece göçe karşı değil, aynı zamanda benim gibi gözüken göçmenlere de karşı."

Rep. Ilhan Omar: "Not only is [Trump] a racist, but he's a racist xenophobic because he's not against immigration -- he's just against immigrants who look like me." pic.twitter.com/PetoyY84DP — The Hill (@thehill) September 23, 2020

"Ülkenin en üst makamından gelen saldırılar, ülkemizin toplumsal görünümünü tümüyle yeniden şekillendiriyor ve bu son derece utanç verici."