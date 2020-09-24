ABD, İran’a yaptırımları genişletti

ABD Hazine Bakanlığı, 'kara listeye' İran'dan 2 şahsın yanı sıra üçü cezaevi olmak üzere 4 kuruluşun dahil edildiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 İran vatandaşı ile üçü cezaevi olmak üzere 4 İran kuruluşunun yaptırım listesine dahil etme kararı alındığı ifade edildi.

Yaptırım listesine dahil edilen kişilerden biri Şiraz Devrim Mahkemesi'nin hakimi Seyid Mahmud Sadati, diğeri Meşhed Devrim Mahkemesi'nin hakemi Muhammed Sultani.

Ayrıca Şiraz Devrim Mahkemesi ve 3 cezaevi de ‘kara listeye’ alındı.

İran yaptırımları kapsamında Irak'a verilen muafiyet süresi 60 güne indirildi

Öte yandan ABD yönetimi, İran'dan elektrik ithal etmesi konusunda Irak'a 60 günlük yaptırım muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat yönetimine enerji alanında İran'a olan bağımlılığını azaltması çağrısında bulundu.

Açıklamada, ABD'nin, İran'a uygulanan yaptırımlar kapsamında, Irak'a elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için verilen muafiyet süresinin 120 günden 60 güne indirildiği kaydedildi.

ABD medyasına açıklamada bulunan ve ismi açıklanmayan bir bakanlık yetkilisi, "Bu muafiyet, Irak'ın ihtiyaç duyduğu kısa dönemli enerjiyi sağlayabilmesi için ancak enerjideki İran'a olan bağımlığını düşürmesini amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yetkili, verilen süreye dair yöneltilen bir soruya cevap vererek, "Irak hükümetinin enerji alanında 60 gün içinde kendi yeterliliğini sağlayabilmek için anlamlı adımlar atmasının mümkün olduğuna inanıyoruz" yorumunda bulundu.