ABD'li senatörlerden Netflix'e 'Uygur Türkleri' mektubu: Çinli yazarın kitabını dizi yapmayın

Amerikalı beş Cumhuriyetçi senatör, film ve dizi platformu Netflix'e bir mektup göndererek, Çin'in Uygur Türklerine ilişkin politikalarını savunan Çinli yazar Liu Cixin'in kitaplarını dizi yapmaması çağrısında bulundu.

ABD ile Çin arasındaki gerginlikler devam ederken, beş Cumhuriyetçi senatör, Netflix'in duyurusunu yaptığı yeni bir diziye tepki gösterdiler.

Tennessee Senatörü Marsha Blackburn'ün öncülüğünü yaptığı senatörler, mektuplarında, Çinli yazar Liu Cixin'in, 'Pekin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara karşı ihlallerini savunduğunu' iddia ettiler.

Cixin'in 3 kitaptan oluşan serisini diziye çevireceğini açıklayan Netflix'in kararını gözden geçirmesi çağrısı yapan senatörler, "Sincan'daki vahşilikler ortadayken böyle bir karar gönül rahatlığıyla alınamaz, bu karar suça ortaklık olur" ifadelerini kullandılar.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yeniden Eğitim Merkezleri

Çin'in Uygur Türkleri politikası, batı ülkeleri taraffından eleştiriliyor ve Uygurların 'kamplarda tutulduğu' iddia ediliyor. Çin yönetimi ise, söz konusu iddiaları yalanlayarak bölgenin 'toplama kampı' değil, Yeniden Eğitim Merkezleri olduğunu açıklamıştı. Eğitim merkezlerinde, Uygurlara Çince dil eğitimi ile mesleki ve kültürel kurslar veriliyor.