Trump’tan Biden ailesine ‘Rusya ile bağlantı’ suçlaması

ABD Başbakanı Donald Trump, başkanlık seçimlerindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’in eski Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov’un eşi Elena Baturina ile yaptığı işle ilgili haberler için “büyük olay” nitelendirmesinde bulundu.

Trump, Miami’deki seçim konuşmasında, “Onlar (Biden’ler) Rusya ile iş yaptı. Joe Biden’in oğlu, Moskova Belediye Başkanı’nın eşinden 3.5 milyon dolar aldı. Joe başkan yardımcılığına gelmeden önce hiçbir şeyi yoktu” ifadesini kullandı.

“Bu, internette patlama etkisi yaratan büyük olay” diyen Trump, ana akım medyasının bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Trump sıkça ABD medyasını, Biden ailesi hakkında skandal bilgileri saklamakla suçluyor.

Trump, Demokrat Partili aday Joe Biden’in, oğlunun tüm işlemlerinden haberdar olduğunu ve başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini belirterek Biden’in bu tavsiyesine uymadığını da sözlerine ekledi.

Daha önce Cumhuriyetçi senatörler Ron Johnson ve Chuck Grassley, Hunter Biden ve partnerlerinin, aralarında Rus iş kadını Elena Baturina, Ukraynalı oligark Mikola Zloçevskiy ve Kazakistanlı iş adamı Kenes Rakişev’in de bulunduğu “karanlık geçmişe sahip” yabancı vatandaşlardan milyonlarca dolar aldığını ileri süren bir rapor yayınlamıştı. Ayrıca Hunter Biden’in, Çin yönetimiyle bağlantılı kişilerle işbirliğinden milyonlarca dolar kazanç elde ettiği iddia edilmişti.