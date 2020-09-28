ABD'de Trump'ın TikTok yasağı geçici olarak askıya alındı

Federal Yargıç Carl J.Nichols, ABD Başkanı Donal Trump'ın Çin menşeli TikTok video uygulamasının ABD merkezli uygulama mağazalarından indirilmesini yasaklama emrini geçici olarak askıya aldı. Yargıcın kararı, platformun ABD'de kalmasına izin verecek bir ön tedbir.

Kullanıcıların TikTok uygulamasını yüklemeyi pazar günü yerel saatle 23.59'dan itibaren yasaklayan Trump'ın yasak kararı, yürürlüğe girmeye saatler kala, Washington'da bir federal mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli platformun ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, ABD Ticaret Bakanlığı 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağını, 27 Eylül'e ertelemişti.

BREAKING: Federal Judge in Washington grants TikTok’s motion for a preliminary injunction, blocking Trump’s TikTok ban from taking effect tonight at midnight as scheduled. pic.twitter.com/CDC5pC1OPs — Bobby Allyn (@BobbyAllyn) September 28, 2020

ABD Başkanı Trump'ın ABD'deki uygulama mağazalarından TikTok'u indirme yasağı, video platformunun "ulusal güvenliğe yönelik tehditler" gerekçesiyle Beyaz Saray tarafından hedef alınmıştı. Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Trump'ın TikTok'u indirme yasağının bugün gece yarısı yürürlüğe girmesi bekleniyordu.