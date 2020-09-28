48. yaşını çırılçıplak kutlayan Gwyneth Paltrow, şirketinin ürettiği vücut kremini övdü

48. Yaş gününü farklı bir şekilde kutlayan ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, kurduğu şirketin ürününü övmeyi de unutmadı. Yeni yaşını verdiği çıplak pozla kutlayan Paltrow, şirketin ürettiği vücut kremi sayesinde bu pozu verebildiğini söyledi.

48 yaşına giren Hollywood oyuncusu Gwyneth Paltrow’un yeni yaşını kutlama şekli sosyal medyada gündem oldu.

Çırçıplak bir şekilde poz veren ünlü oyuncu, fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Paltrow, paylaşımın altında, "Bugün doğum kıyafetimden başka hiçbir şey yok üzerimde… Hepinize tüm güzel doğum günü dilekleriniz için teşekkürler" notunu düştü.

Bir sağlık ve yaşam tarzı şirketi olan Goop’un kurucusu olan Paltrow, şirketine de teşekkür etmeye ihmal etmedi ve şunları yazdı:

"Hala bana kıyafetimi çıkarabileceğimi düşündüren Goop'un yeni harika vücut kremi için de teşekkürler"

Naomi Cambell ve Paris Hilton gibi ünlü isimler, Paltrow’un fotoğrafını beğenip övgülerde bulunurken, oyuncunun 16 yaşındaki kızı Apple Martin, “ANNE” yazarak imalı bir mesaj gönderdi.

Apple Martin’in bu yorumu, annesinin yaptığı paylaşımı onaylamadığına dair yorumlara da yol açtı. Paltrow ise kızının bu mesaja gülen emojilerle karşılık verdi.