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    Trump'tan Omar destekçilerinin posta yoluyla kullanılan oylarda hile şebekesi kurdukları iddiasına soruşturma çağrısı

    © REUTERS / Tom Brenner
    ABD
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    Demokrat Partililerin posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapabileceği, bu yüzden seçimi kaybederse sonucu tanımayabileceğini söyleyen Trump, Somali kökenli Müslüman vekil Ilhan Omar'ın destekçilerinin oy hilesi şebekesi kurdukları iddiasına soruşturma açılmasını talep etti.

    ABD'de Demokrat Parti'nin solcu kanattan göçmen kökenli kadın milletvekillerine sözlü saldırıyı alışkanlık haline getiren Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimi için geri sayıma geçilirken, Somali kökenli Müslüman vekil Ilhan Omar'a yükleniyor.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle posta yoluyla oy kullanmaya yoğun ilgi var, ancak Trump seçim yolsuzluğuna neden olduğu gerekçesiyle bu uygulanın kalkmasını istiyor.

    Hatta Demokrat Partililerin posta yoluyla kullanılan oylarda hile yapmaya alışık olduğu, bu yüzden seçimi kaybederse sonucu tanımayabileceğini söylüyor. 

    Son olarak muhafazakar medya platform Project Veritas'ın kurucusu James O'Keefe, Minneapolis Şehri Belediye Meclisi seçimlerinde Minnesota eyaletinin vekili Ilhan Omar'ın destekçilerinin 'yasadışı biçimde' mektup oylarını topladığını (ballot harvesting) iddia etti.

    ABD'de posta yoluyla oy kullanan seçmenin oy pusulasını doldurup bir zarfa koyup zarfın arkasını imzalamak gibi gerekli tüm güvenlik önemlerini yerine getirmesi, böylece seçim yetkililerinin kimin oy kullandığını doğrulayabilmesine imkan vermesinin ardından bir başka kimseye emanet etmesi, bu kişinin de oy pusulasını bir posta merkezine veya seçim merkezine bırakması uygulamasına, 'ballot harvesting' deniliyor. Oy toplayanlar da genelde bir partinin kampanya aktivistleri oluyor. Pek çok eyalette yasal olan bu uygulamaya pandemi nedeniyle evde kalması gerekenlerin çoğalmasıyla rağbet arttı. 

    Trump ise bugün kuşlar uyanmamışken Twitter'a sarılıp, Adalet Bakanlığına, Minneapolis Belediye Meclisi seçimleriyle ilgili iddia hakkında Omar'a soruşturma açmasını istedi. 

    ABD Başkanı "Bu tamamen yasadışı" diyerek Minnesota'daki ABD Adalet Bakanlığı yetkililerine 'Omar'ın bu ve diğer birçok yanlışını ciddi bir şekilde gözden geçirmeleri' çağrısı yaptı.

    Project Veritas'ın araştırmacı gazetecilik ekibi, 'Ilhan Omar'ın siyasi makinesi' dedikleri grubu, 'oy hasadı' manasında 'ballot harvesting' düzenbazlığıyla suçluyor. 

    Ekibin konuştuğu kampanyanın eski bir çalışanı, Omar destekçilerinin, oy toplama ve teslim etme sürecini çok iyi örgütlenmiş ve koordine edilmiş bir seçim yolsuzluğuna çevirdiğini iddia etti. "Bu sistemi mükemmel hale getirmişler" diyen sözkonusu kaynak, grubun oy pusulanı teslim etmeye talip olduklarının sosyal güvenlik kartının ve ehliyetinin fotoğrafını çekerek gerçek oy pusulasına paralel sahte oy pusulaları oluşturduğunu öne sürdü. Omar'ın Somali göçmeni olmasına atıfla "Hiçbir Somalili umurlarında değil" dedi. 

    O'Keefe, Mohamed adında Somali kökenli Müslüman bir ABD'linin, Minneapolis Belediye Meclisi Başkanı Jamal Osman'ın kardeşi Liban Mohamed'in parayla oy satın aldığı ve son olarak mecliste boş koltuklar için yapılan ilçe seçimlerinde toplanan oy pusulalarında hile yaptığını iddia ettiği bir video da yayımladı. Ancak ardından Mohamed, O'Keefe'nin videoyla oynayıp manipülasyon yaptığına ve kayıttaki sesin kendisine ait olmadığına dair tweet attı.

    Minnesota eyalet yasaları bir kişinin üçten fazla oy teslim etmesine izin vermiyor.

     

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