Nusr-Et Boston, koronavirüs güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

ABD'de Boston Belediyesi, kentteki Nusr-Et lokantasına, Kovid-19'la ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verdi. Nusr-Et'ten kararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

CNN ve Associated Press ajanslarının haberlerine göre Boston Belediyesi, kapatma kararına gerekçe olarak müşterilerin ve çalışanların maske takmamasını, yangın çıkışlarının kapalı olmasını gösterdi.