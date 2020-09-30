Kayıt
05:00 30 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Trump ile Biden'ın ilk canlı yayın tartışması

    Trump ile Biden'ın düello gecesi

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/1042939441_0:0:3635:2044_1200x675_80_0_0_24da5f9a949c1160148b8f841f5ae954.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202009301042939301-trump-ile-bidenin-ilk-canli-yayin-tartismasi-bugun/

    ABD'de başkanlık seçimleri öncesi Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının ana konuları arasında Yüksek Mahkeme, Kovid-19, ekonomi, kentlerdeki polis şiddeti karşıtı gösteriler ve ırkçılık yer alıyor.

    ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri yaklaşırken gözler, Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasında bu akşam gerçekleştirilen ilk canlı yayın tartışmasına çevrildi.

    Gelişmelerden öne çıkanlar şöyle:

    • Hakkındaki vergi öedemediği iddiaları hakkında Trump "2016 ve 2017'de milyonlarca dolar gelir vergisi ödedim ve vergi beyannamelerimi hazır olur olmaz göreceksiniz" dedi. Bideni ise "Trump yalnızca 750 dolar gelir vergisi ödedi ve başkanlık seçimini kazanırsam vergi reformlarını zorlayacağım. Trump, vergi kanununu kendi lehine kullandı" yanıtını verdi.
    • Trump, "Çin ya da Rusya'da kornoavirüsten kaç kişinin öldüğünü kimse bilmiyor, ben sınırları kapatarak hayat kurtardım" açıklamasında bulundu. Trump, "Dünyanın en büyük ekonomisine sahibiz ama Çin pandemisi yüzünden kapattık. Biden ülkemizi kapatmak istiyor, ben açık tutmak istiyorum ve koronavirüsten çok şey öğrendik. Amerikalılar normal hayata dönmek, ekonomiyi ve okulları açmak istiyor" dedi. ABD Başkanı, "Biden büyük festivaller düzenlemek istemiyor çünkü kimse katılmayacak" diye kaydetti.
    • Biden, "Trump, birçok eyalet koronavirüs salgınının yıkımından muzdaripken ekonomiyi açmak istiyor" diye ekledi.
    • Biden, "Trump'ın koronavirüs salgınıyla başa çıkma planı yok ve tehlikeyi başından beri Amerikalılardan gizledi" diye konuştu. "Aşı konusunda Trump'a değil ama bilim insanlarına güveniyorum" diyen Biden, "Koronavirüsün sıcak mevsimde ortadan kalkacağını söyleyen Trump'ın kendisiydi" hatırlatmasında bulundu.

    Trump, "Pandemiden Çin sorumlu" diye kaydetti. ABD Başkanı, önümüzdeki aşının yazdan önce geleceğini, aksini iddia etmenin siyasi amaçlı bir açıklama olacağını dile getirerek "Biden'in yaptıklarımızı yapacak kapasitesi yok" ifadelerini kullandı.

    • Biden, kendisini konuşturmayan Trump'a "Çeneni kapar mısın" diyerek tepki gösterdi.
    • Trump, "Üç yıllığına değil, dört yıllığına seçildim ve Yüksek Mahkeme'deki boş sandalyeye her kim olursa olsun aday gösterme hakkına sahibim" dedi.
    • Biden, "Trump'ın Yüksek Mahkeme'deki boş sandalye adayı, Sağlık Hizmetleri Yasasının anayasaya aykırı olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.
    • Şu an Demokrat Parti benim. Daha önceden sağlık sorunları olanların sağlık sigortasına erişimini engellemek istiyorlar. İnsanlar koronavirüsten hayatlarını kaybetti. 7 milyon kişi koronavirüse yakalandı. Sağlık sigortası sistemi yok edilirse bu insanlara ne olacak?
    • Tartışma başladı, adaylar kozlarını paylaşıyor.
    • Trump ile Biden yerlerini almaya başladı.
    • Protestocular, canlı yayın tartışmasının yapılacağı Cleveland'de toplanmaya başlarken polis güçleri de güvenlik önlemleri almaya başladı.
    • Trump ile Biden, Cleveland'e ulaştı.

    Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.
    İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'da canlı yayın tartışması yapacak.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler:
    ABD 2020 Başkanlık seçimleri, Joe Biden, Tartışma, canlı yayın, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Azerbaycan'ın Terter Bölgesi’ndeki köylere açılan ateş neticesinde bazı evler tamamen yıkıldı
    Çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ’daki saldırıların sonuçları
    Karikatür
    Twitter, RIA Novosti’nin hesabını arama sonuçlarından kaldırdı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet