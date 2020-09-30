Trump ile Biden'ın düello gecesi

ABD'de başkanlık seçimleri öncesi Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının ana konuları arasında Yüksek Mahkeme, Kovid-19, ekonomi, kentlerdeki polis şiddeti karşıtı gösteriler ve ırkçılık yer alıyor.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri yaklaşırken gözler, Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasında bu akşam gerçekleştirilen ilk canlı yayın tartışmasına çevrildi.

Gelişmelerden öne çıkanlar şöyle:

Hakkındaki vergi öedemediği iddiaları hakkında Trump "2016 ve 2017'de milyonlarca dolar gelir vergisi ödedim ve vergi beyannamelerimi hazır olur olmaz göreceksiniz" dedi. Bideni ise "Trump yalnızca 750 dolar gelir vergisi ödedi ve başkanlık seçimini kazanırsam vergi reformlarını zorlayacağım. Trump, vergi kanununu kendi lehine kullandı" yanıtını verdi.

Trump, "Çin ya da Rusya'da kornoavirüsten kaç kişinin öldüğünü kimse bilmiyor, ben sınırları kapatarak hayat kurtardım" açıklamasında bulundu. Trump, "Dünyanın en büyük ekonomisine sahibiz ama Çin pandemisi yüzünden kapattık. Biden ülkemizi kapatmak istiyor, ben açık tutmak istiyorum ve koronavirüsten çok şey öğrendik. Amerikalılar normal hayata dönmek, ekonomiyi ve okulları açmak istiyor" dedi. ABD Başkanı, "Biden büyük festivaller düzenlemek istemiyor çünkü kimse katılmayacak" diye kaydetti.

Biden, "Trump, birçok eyalet koronavirüs salgınının yıkımından muzdaripken ekonomiyi açmak istiyor" diye ekledi.

Biden, "Trump'ın koronavirüs salgınıyla başa çıkma planı yok ve tehlikeyi başından beri Amerikalılardan gizledi" diye konuştu. "Aşı konusunda Trump'a değil ama bilim insanlarına güveniyorum" diyen Biden, "Koronavirüsün sıcak mevsimde ortadan kalkacağını söyleyen Trump'ın kendisiydi" hatırlatmasında bulundu.

Trump, "Pandemiden Çin sorumlu" diye kaydetti. ABD Başkanı, önümüzdeki aşının yazdan önce geleceğini, aksini iddia etmenin siyasi amaçlı bir açıklama olacağını dile getirerek "Biden'in yaptıklarımızı yapacak kapasitesi yok" ifadelerini kullandı.

Biden, kendisini konuşturmayan Trump'a "Çeneni kapar mısın" diyerek tepki gösterdi.

Trump, "Üç yıllığına değil, dört yıllığına seçildim ve Yüksek Mahkeme'deki boş sandalyeye her kim olursa olsun aday gösterme hakkına sahibim" dedi.

Biden, "Trump'ın Yüksek Mahkeme'deki boş sandalye adayı, Sağlık Hizmetleri Yasasının anayasaya aykırı olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Şu an Demokrat Parti benim. Daha önceden sağlık sorunları olanların sağlık sigortasına erişimini engellemek istiyorlar. İnsanlar koronavirüsten hayatlarını kaybetti. 7 milyon kişi koronavirüse yakalandı. Sağlık sigortası sistemi yok edilirse bu insanlara ne olacak?

Tartışma başladı, adaylar kozlarını paylaşıyor.

Trump ile Biden yerlerini almaya başladı.

Protestocular, canlı yayın tartışmasının yapılacağı Cleveland'de toplanmaya başlarken polis güçleri de güvenlik önlemleri almaya başladı.

Live: Protesters converge in Cleveland for first Trump vs. Biden debate of 2020 https://t.co/l8EUBEO5Ti — Columbus Dispatch (@DispatchAlerts) September 29, 2020

Joe Biden released his 2019 tax return today, showing he paid nearly $300,000 in federal taxeshttps://t.co/zaEbyMxcit — POLITICO (@politico) September 29, 2020

Trump ile Biden, Cleveland'e ulaştı.

President Trump arrives in Cleveland for the #Debates2020. pic.twitter.com/KboJjnGHB5 — The Hill (@thehill) September 29, 2020

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'da canlı yayın tartışması yapacak.

Ayrıntılar geliyor...