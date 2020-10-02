Trump çifti koronavirüse yakalandı: Bunu birlikte atlatacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından Trump çiftinin koronavirüs testleri de pozitif çıktı.

Hicks'in ardından kendini karantinaya aldığını açıklayan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece Melania ile koronavirüs testimiz pozitif çıktı. Karantinaya ve tedavi sürecine başlayacağız, bunu birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

​Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.