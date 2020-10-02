Kayıt
21:43 02 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Trump'ın koronavirüse yakalanması başkanlık seçimlerini nasıl etkileyecek?

    © REUTERS / POOL
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1042709731_0:57:2951:1716_1200x675_80_0_0_0f057321fc95984d3ad861ef7f09b151.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202010021042957565-trumpin-koronaviruse-yakalanmasi-baskanlik-secimlerini-nasil-etkileyecek/

    ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından, ABD yönetiminde bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği, hastalığın seçim sürecine etkisinin ne olacağı ve Trump'ın durumunun ağırlaşması durumunda neler yaşanabileceği soruları gündeme oturdu.

    ABD Başkanı dün gece yaptığı Twitter paylaşımında, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız" ifadeleriyle koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    Bu açıklamanın ardından Amerikan kamuoyunda ortaya çıkan tartışmaları AA muhabiri derledi:

    Trump'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı, şimdi ne olacak?

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı kurallara göre, Kovid-19 testi "pozitif" çıkan Trump çiftinin kendilerini en az 10 gün süreyle izole etmesi gerekiyor.

    Beyaz Saray'daki konutlarındaki izolasyona giren Trump çiftinin yanında sürekli doktorları bulunuyor. Beyaz Saray Doktoru Sean Hanley, Trump'ın izolasyon sürecinde işlerini evden devam ettireceğini vurguladı.

    Ayrıca CDC kuralları gereği Trump çiftinin kendilerini, evdeki diğer bireylerden ayırması ve ortak eşya kullanmaması da gerekiyor. 

    Trump'ın semptom gösterdiği süreçte en az 10 gün karantinada kalması gerekirken, ilerleyen dönemde semptom göstermez ve Kovid-19 testi negatif çıkarsa izolasyondan çıkabiliyor. 

    Trump'ın Kovid-19'a yakalanması seçim sürecini nasıl etkiler?

    ABD'de 3 Kasım seçimlerine 1 ay kala Trump'ın Kovid-19'a yakalanması, seçim sürecine ilişkin bazı belirsizlikleri de beraberinde getirdi.

    Trump'ın bugün Florida'da yapacağı seçim mitingi iptal edilirken, ABD Başkanı'nın ilerleyen günlerdeki seçim çalışmalarını fiziksel olarak yapması mümkün gözükmüyor.

    Söz konusu mitingleri bugün Kovid-19 testi "negatif" çıkan Mike Pence'in Trump'ın yerine yapabileceği konuşuluyor.

    Ayrıca Trump'ın, Demokrat Rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'de Miami'de yapacağı canlı yayın tartışmasına katılıp katılmayacağı da henüz net değil. 

    O tarihe kadar Trump'ın hastalığı atlatamaması durumunda bu canlı yayın tartışmasının ertelenebileceği ya da iptal edilebileceği belirtiliyor.

    Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacak?

    Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın şu anda "hafif" belirtiler gösterdiğini ve görevinin başında olduğunu belirtse de, Amerikan kamuoyunda en çok sorulan sorulardan birisi de "Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacak?" sorusu oldu.

    ABD Anayasasının 25. ek maddesinde, ülkenin başkanının görevini yerine getiremeyecek bir sağlık sorunu yaşadığında ne yapılması gerektiğine dair, "Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi yönetimine, yazılı bir şekilde görevini yerine getiremeyeceğini bildirirse, aksini bildirene kadar başkanın görevini 'Başkan Vekili' sıfatıyla, Başkan Yardımcısı yürütür" maddesi bulunuyor.

    74 yaşında olması sebebiyle Kovid-19 bağlamında "risk grubunda" bulunan Trump, bir şekilde görevini yerine getiremeyeceğini Kongreye bildirirse, bu durumda Başkan Yardımcısı Pence'in, "Başkan Vekili" görevine gelmesi ve Trump'ın görevini yürütmesi öngörülüyor.

    Pence'in de bu görevi sürdüremeyeceği bir senaryoda ise yasaya göre, başkanlığa vekalet edecek isim olarak Temsilciler Meclisi Başkanı olan kişinin (Nancy Pelosi) adı geçiyor.

    Trump, seçimden önce yaşamını yitirir ya da görevini yapamayacak hale gelirse ne olacak?

    Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlerden önce görevini yapamayacak hale gelmesi ve en kötü senaryoda yaşamını kaybetmesi durumunda, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) başkanlık için yeni bir aday belirleme hakkına sahip.

    RNC'nin 168 üyesi partinin yeni adayını belirleyebilir, ancak şu anda Trump'ın saf dışı kalması durumunda partinin yerine Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence'i aday göstermesi en kuvvetli olasılık olarak değerlendiriliyor.

    Ancak seçime kısa bir süre kaldığı hesaba katılırsa, ön seçim sürecini halihazırda başlatmış ya da seçmenlerin adresine oy pusulalarını göndermiş birçok eyalette, oy pusulaların üzerinden Trump'ın ismini kaldırmak mümkün olmayacak.

    Bu durumda, Trump için kullanılan oyların da Cumhuriyetçi Parti'nin göstereceği yeni adayın hanesine yazılması söz konusu olabilir.

    Trump, seçimden sonra, yemin töreninden önce yaşamını yitirir ya da görevini yapamayacak hale gelirse ne olacak?

    İkinci kötü senaryo olarak konuşulan konu ise Trump'ın 3 Kasım'dan zaferle çıkması ancak 20 Ocak 2021'deki yemin töreninden önce görevini yapamayacak hale gelmesi ya da yaşamını yitirmesi.

    ABD Anayasası'nın 20. ek maddesine göre, seçilmiş bir başkanın görevine gelmeden önce yaşamını yitirmesi ya da görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, bu başkanın yardımcı adayı başkanlık görevine geliyor.

    Eğer başkan yardımcısı bu görevi yürütmek istemezse yerine başka bir aday gösterip, 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra görevinden ayrılabiliyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen gece gökyüzü ve Büyük Ayı takımyıldızı görüntüsü
    Spiral galaksilerden yıldız kümelerine: Eylül ayında çekilen uzay görüntüleri
    Karikatür
    Pompeo, ABD’nin Avrupa politikasının amacını açıkladı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet