Trump'ın danışmanı da koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim çalışmalarını yürüten danışmanı Bill Stepien'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen Trump’ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien’ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bloomberg'in aktardığına göre, Stepien hafif semptomlar gösteriyor ve görevine evinden devam edecek.