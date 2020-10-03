ABD'de polis şiddetinin ses kayıtları ortaya çıktı: Her yere kan kustu

Polis şiddeti ve ırkçılığın protesto edildiği ABD'de, bu kez de Louisiana eyaleti polisinin bir siyahiye uyguladığı şiddetin ses kayıtları ortaya çıktı.

Associated Press ajansının, Louisiana eyalet polisinin kamera mikrofonundan elde ettiği 27 saniyelik ses kayıtlarında, polislerin siyahi Ronald Greene'e uygulanan şiddet hakkında konuştukları duyuluyor.

Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, polisler, trafik kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Greene'in aracını durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 49 yaşındaki Greene, kovalamacada kaza yaptı.

Bu kayıtlar, Greene'in kaza sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri süren polislerin iddialarının doğru olmadığını ortaya koydu.

'Gebertene kadar döverim'

Ses kaydında, geçen hafta geçirdiği trafik kazasında ölen Louisiana eyalet polisi amiri Chris Hollingsworth'un bir meslektaşıyla siyahi Greene'in gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı telefon konuşmasında, "Boğazını sıktık ve ulaşmaya çalıştığı her şeyi kontrol altına aldık. Sonunda kelepçeledik, üçüncü kişi geldiğinde hala kavga ediyordu. Her yere kan kustu ve aniden gevşedi" dediği duyuluyor.

Kayıtta, polislerden birinin "gebertene kadar döverim" dedikten sonra küfrettiği dikkati çekiyor.

Greene ailesinin avukatı Lee Merritt, söz konusu ses kaydının bir yıldan uzun süredir açıklanmamış olmasının akıllara zarar olduğunu vurgulayarak eyalet yetkililerine ses kaydının tamamının yayımlanması çağrısı yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Irkçı paylaşım yapan polis kovuldu

Diğer yandan The Fort Worth Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Texas eyaletinde geçen ay sosyal medya hesabında ırkçı paylaşım yapan polis memurunun işine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, emniyetin genel yönetmeliğini ihlal ettiği için polis Roger Ballard'ın süresiz görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi. Emniyet yetkilileri, süresiz görevden uzaklaştırmanın işten çıkarmaya denk geldiğini ifade etti.

18 yıldır emniyet mensubu olan Ballard 20 Eylül'de sosyal medya hesabından, bir siyahinin kapağı açık tabuttaki fotoğrafına "karşı koymaya son vermeyi anlamadığınızdaki yüzünüz" yazılı paylaşım yapmıştı.

Söz konusu paylaşım ırkçılık konusunda duyarsızlık şeklinde nitelenerek eleştirilmişti.