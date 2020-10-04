ABD ve İngiliz medyasına göre Trump koronavirüs pozitif çıkması üzerine defalarca sordu: Ölecek miyim?

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi koronavirüs pandemisini ciddiye almayıp Kovid-19'a yakalanan liderler arasına katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuyla ilgili yetkililerden çelişkili açıklamalar gelirken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Cuma gecesi 'hayati bulgularının çok endişe verici olduğu, ateşinin çıktığı, nefes almakta zorluk çektiği ve oksijen verildiği' söylenen ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tekrar tekrar "Ölecek miyim" diye sorduğu öne sürüldü.

Conflicting reports raise concerns about severity of Trump's Covid condition https://t.co/HJZxXOS99x — Guardian news (@guardiannews) October 3, 2020

Kaldırıldığı hastaneden durumunun iyiye gittiği ve tez zamanda geri döneceğine dair tweet atıp video yayımlayan Trump'ın ilk tepkisinin çevresine "Ölecek miyim" diye sormak olduğu iddiası, ABD'de Vanity Fair'e haber ve pek çok İngiliz pazar gazetesine manşet oldu.

Vanity-Fair muhabiri Gabriel Sherman, ABD Başkanı'nın Walter Reed askeri hastanesine kaldırılmasından önce en yakın arkadaşlarından biri olan New Yorklu işadamı Stan Chera'non Kovid-19'dan ölümüne atıfla danışmanlarına ve yakınlarına tekrar tekrar "Sonum Stan Chera gibi mi olacak? Ölecek miyim" diye sorduğuna dair duyumlarını aktardı.

Conversations w Republicans close to WH over last 12 hours indicate it’s been far more dire than WH has said. Before being taken to Walter Reed, Trump kept asking aides, “Am I going out like Stan Chera? Am I?” (Chera was Trump’s NYC friend who died of Covid in April) — Gabriel Sherman (@gabrielsherman) October 3, 2020

Trump, mayıs ayında Fox News'a verdiği mülakatta, Stanley Chera'nın nisan ayında Kovid-19'dan ölümünün pandemiye bakışını değiştirdiğini, griple bir tutuma anlayışından vazgeçtiğini anlatmıştı.

Arkadaşıyla konuşmak için hastaneyi aradığında komada olduğunu öğrendiğini belirten Trump "Grip olan pek çok insan tanıyorum, hiçbiri komaya girmedi" demişti.

Danışmanları tarafından hastaneye yatmaya zorlukla ikna edildiği medyaya yansıyan Trump'ın Beyaz Saray'da karantinaya girmekle yetinmeyip hastaneye yatmaya kabul etmesinde siyasi algı yönetiminin de rol oynadığı ileri sürüldü.

Vanity Fair'e göre doktorlar Trump'a şunları söyledi:

"Eninde sonunda hastaneye yatmak zorunda kalacaksınız. Ama bunu geciktirdiğinizde başkanlık helikopterine şimdiki gibi yürüyerek değil, yardım alarak ve hatta tekerlekli iskemlede yahut sedyede binmek zorunda kalacaksınız."

Dolayısıyla dünyanın en güçlü kişisi konumundaki ABD Başkanı'nın tekerlekli iskemlede yahut sedyede taşınmasının sadece 3 Kasım ABD başkanlık seçimlerini etkilemekle kalmayacağı, mali piyasaları da sarsacağı hesaba katıldı. Habere göre Trump'ın yürüyerek helikoptere binip hastaneye uçması için bile mali piyasaların kapanma saati beklendi.

Vanity Fair ve diğer Batılı medya kuruluşları, Trump yönetimi altındaki Beyaz Saray'ın yalan söyleme sicili sebebiyle Başkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalara inanmanın zor olduğu değerlendirmelerine yer verdi.