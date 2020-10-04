Trump'a bakan tıp ekibi: Başta iki kez kan oksijen değerleri düştü, durumu düzeliyor

Kovid 19'a yakalanan ve askeri hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Doald Trump'ın cuma günü ciddi belirtiler gösterdiğine işaret eden açıklama yapan doktorları, en erken yarın Beyaz Saray'a dönebileceğini duyurdu.

Doktorlarının yaptığı açıklamaya göre ise Trump'ta cuma sabahı yüksek ateş gözlendi. Kanındaki oksijen seviyesi de düştü. Doktorların oksijen takviyesi önerisinde bulunduğu belirtildi.

Trump'ın, oksijen seviyesinin cumadan bu yana iki kez düştüğü, şu anda seviyenin yüzde 98'de olduğu ifade edildi. Trump'ın cumadan beri ateşinin çıkmadığı belirtildi. İki doz Remdesivir aldığı, karaciğer ve böbrek fonksiyorlarının normal olduğu ifade edildi. En erken yarın sabah taburcu edilebileceği belirtildi.