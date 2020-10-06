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    Daha iyileşmeden 'Trump Kovid'i yendi' hatıra paraları basıldı: Değeri 100 dolar

    © AP Photo / Alex Brandon
    ABD
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    Koronavirüse yakalanıp hastaneye kaldırılmasının ardından dün daha tamamen iyileşmemesine rağmen Beyaz Saray’a dönen ABD Başkanı Donald Trump'ın 'hastalığı yenmesi şerefine' madeni paralar basıldı. Paralar 100 dolardan satışa çıktı.

    Beyaz Saray Hediyelik Eşya Dükkanı (WHGS), bugünden itibaren 'Trump Kovid'i yendi' yazılı hatıra paraları çevrimiçi olarak 100 dolar karşılığında satmaya başladı.

    Hatıra paraların Trump'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi için WHGS Başkanı Anthony Giannini tarafından tasarlanan serinin bir parçası olduğu ifade edildi.

    'Virüsü nakavt etmenin bir yolunu bulacağını biliyorduk'

    Paraların 'Başkan Trump'ın ölümcül Kovid-19 pandemisi süresince yükselişi ve virüsü yenmesi'ni anlatan serisinin son parçası olduğunu söyleyen Giannini, Trump'ı bir boksöre benzetti: "Başkan Trump'ın Kovid testinin pozitif çıktığına dair üzücü haberleri duyunca yine inancımızı kaybetmedik ve dua ettik. Savaşının ilk raundlarında Kovid'i nakavt etmenin bir yolunu bulacağını biliyorduk.”

    ‘Süper kahraman özelliklerine ilişkin birçok ipucu barındırıyor’

    Giannini, “Bildiğiniz gibi Başkan Trump bir boks hayranı ve bu yeni tasarım, tarihin en etkileyici başkanının süper kahraman özelliklerine ilişkin birçok ipucu barındırıyor" dedi.

    Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden itibaren Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, dün doktorlarının onayıyla hastaneden taburcu olmuştu. Ancak tamamen iyileşmediği belirtilen Trump'ın tedavisi Beyaz Saray içindeki konutunda devam ettirilecek.

    © REUTERS / Remo Casilli
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    14 Kasım'dan itibaren kargoya verilecek hatıra paralarının fotoğrafları paylaşılmadı.

    1946'da dönemin Başkanı Harry Truman'ın emriyle kurulan WHGS'nin Beyaz Saray veya Federal Hükümet ile direkt bir bağı bulunmuyor.

    Trump'ın birçok destekçisi ‘başkan koronavirüsü yendi' gibi paylaşımlarda bulunsa da uzmanlar, ABD Başkanı'nın durumunun iyi olduğu konusunda şüpheli.

    Trump'ın doktoru Sean Conley, dün yaptığı açılamada, Trump'ın tamamen iyileşmediğini belirterek, "Daha tamamen düzlüğe çıkmamış olabilir" demişti.

    Cuma günü ciddi belirtiler gösteren Trump'ın oksijen seviyesinde düşüş yaşanmış, oksijen takviyesi yapılmıştı.

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    Etiketler:
    Anthony Giannini, hatıra parası, Para, Kovid-19, Koronavirüs, ABD, Donald Trump
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