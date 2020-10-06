Sorumsuzlukla suçlanan ABD Başkanı Trump'ın aksine Melania Trump karantinadan çıkmayı reddetti

Koronavirüse yakalan ve dün tabucu olan ABD Başkanı Trump, virüsü bulaştırma riskini göz ardı etmekle eleştirilirken, First Lady Melania Trump'ın ise çalışanların sağlığını tehlikeye atmamak için karantinadan çıkmayı reddettiği öğrenildi.

Dün, koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a giderken kendisine eşlik eden ekibin sağlığını tehlikeye atması ve maskesini çıkararak poz vermesi eleştirilere neden oldu.

NBC News'de yer alan habere göre, Trump gibi koronavirüs teşhisi konulan Melania Trump ise kendilerine yolculukları sırasında eşlik edecek olan gizli servis çalışanlarını, korumaları ve sağlık çalışanlarını tehlikeye atmak istemediğini söyledi.

Bir Beyaz Saray yetkilisinin aktardığına göre, First Lady bu nedenle eşini hastanede bulunduğu süre boyunca ziyaret etmeyi reddederek karantinada kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Yetkili açıklamasında, "Melania Trump'ta koronavirüs tespit edildi. Hastane ziyareti, onu oraya götürecek gizli servis çalışanlarını ve ona eşlik edecek tıbbi personeli tehlikeye atardı" diye konuştu.

President Trump briefly left Walter Reed medical center quarantine to drive by a group of supporters — a move that was swiftly criticized by medical experts and Democrats as "insanity." https://t.co/JI0dV3TSh0 — MSNBC (@MSNBC) October 5, 2020

​ABD medyasında yer alan bu haber, hastaneden ayrıldıktan hemen sonra destekçilerini selamlamak için bir SUV ile gezintiye çıkarak halkı ve çalışanları riske atan kocasının aksine Melania Trump'ın 'daha insaflı davrandığı' yorumlarını beraberinde getirdi.

That’s Trump driving by his supporters outside Walter Reed military hospital. pic.twitter.com/eqA0RGkr6A — Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020

​Walter Reed hastanesinde çalışan kıdemli bir sağlık görevlisi, Trump'ın bu hareketiyle araçta kendisine eşlik eden Gizli Servis ajanlarının hayatını tehlikeye attığını belirterek durumu "siyasi tiyatro" olarak nitelendirdi.

Hastanede görev yapan ve George Washington Üniversitesi'nde acil tıp doktoru olan Dr. James Phillips ise sosyal medya hesabından "Araçtaki her bir kişi şu anda 14 gün karantinaya alınmak zorunda. Hastalanabilirler. Ölebilirler. hem de siyasi tiyatro uğruna. Trump tarafından hayatlarını bir tiyatro için riske atmaları emredildi. Bu delilik" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, geçen hafta koronavirüse yakalanmıştı. Melania Trump'ta hafif semptomlar görüldüğü belirtilirken yaşça ondan daha büyük olan Trump Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmış ve ilaç tedavisi görmüştü.

Trump'ın tedavisi Beyaz Saray içindeki konutunda devam ettirilecek.