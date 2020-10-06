Trump: Grip mevsimi yaklaşıyor ama ülkemizi kapatmayacağız

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından beri virüsü hafife alan ABD Başkanı Donald Trump, mevsimsel grip vakalarıyla birlikte salgını yönetmek daha zor bir hal alacak olsa da ülke ekonomisini kapatmayacaklarını vurguladı.

Koronavirüse yakalanan ve dün daha tamamen iyileşmemesine rağmen tabucu olan ABD Başkanı Trump, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçim çalışmalarını Twitter'dan sürdürüyor.

'Çoğu yerin nüfusunda Kovid gripten daha az ölüme yol açıyor'

Tüm eleştirilere rağmen eski söylemlerine devam eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Grip mevsimi yaklaşıyor! Aşıya rağmen, birçok insan, bazen 100 binin üzerinde, Grip yüzünden ölüyor. Ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, çoğu yerin nüfusu için daha az ölüme yol açan Kovid'le yaşamayı nasıl öğreniyorsak griple de yaşamaya öğrendik.”

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

​Trump, şubat ayında yaptığı açıklamada, nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüsün son bulacağını savunmuştu

Trump ve eşi Melania Trump, geçen hafta koronavirüse yakalanmıştı. Melania Trump'ta hafif semptomlar görüldüğü belirtilirken yaşça ondan daha büyük olan Trump Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmış ve ilaç tedavisi görmüştü.

Trump'ın doktoru Sean Conley, dün yaptığı açılamada, ABD Başkanı’nın tamamen iyileşmediğini belirterek, "Daha tamamen düzlüğe çıkmamış olabilir" demişti.