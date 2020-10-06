Taburcu olan Trump gözünü Biden'a dikti: 15 Ekim'i dört gözle bekliyorum

Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump, iyi hissetiğini söyleyerek, 15 Ekim'de Demokrat rakibi Joe Biden ile yapacağı tartışma programını 'dört gözle beklediğini' belirtti.

Koronavirüse yakalanan ve Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu edilmesinin ardından tedavisi Beyaz Saray içindeki konutunda devam eden Trump, Twitter'dan seçim tartışmasına ilişkin mesajlar paylaştı.

'Kendisini çok iyi hissettiğini' söyleyen Trump, 15 Ekim'de Demokrat Parti adayı Joe Biden ile yapacağı tartışmayı da dört gözle beklediğini söyledi.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

​Öte yandan, Trump'a yakın çalışan askeri danışmanlarından birisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.