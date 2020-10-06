ABD Genelkurmay Başkanı dahil Pentagon'un üst düzeyi karantinada

'Süper güç' ABD'de başkomutan pozisyonundaki Başkan Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından, Genelkurmay Başkanı dahil Pentagon'un en üst düzey isimlerinin koronavirüse maruz kaldıkları için karantinaya girdiği açıklandı.

ABD'de Kovid-19'a Başkanı Donald Trump'ın başını çektiği bir dizi üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin ardından ordunun üst düzeylerinin de yakalanmaya başlamasıyla, Savunma Bakanlığı (Pentagon) sarsıldı.

Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Charles Ray'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey generallerin neredeyse tamamı, virüse maruz kaldıkları için karantinaya girdi.

Generallerin çalışmalarını karantinaya girdikleri evlerinden devam ettirecekleri belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Milley'in haftasonu girdiği koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

Cuma günü Kovid-19'a yakalandığı ortaya çıkan Başkan Donald Trump'ın askeri valelerinden birinin de korona testinin pozitif çıktığı haftasonunda medyaya yansımıştı.

Ardından ABD'nin nükleer silahlarının ateşlenme kodlarını taşıyan çantayı taşımakla görevli beş emir subayından birinin de testinin pozitif sonuç verdiği öğrenilmişti.