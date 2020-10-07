Trump'ın baş iletişim danışmanı, Biden'ı Kovid-19'a 'yakalanmamakla' suçladı

Başkan'ın baş iletişim danışmanı, Fox News'a demecinde, Kovid-19'a yakalanmamış olmasını Biden'ın zayıflığı olarak gösterdi. Perrine, Trump'ın Kovid-19 geçirme tecrübesinden sebep Demokrat Partili rakibinden daha iyi ve daha güçlü bir başkan adayı olduğunu iddia etti.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimine sayılı günler kala Başkan Donald Trump Kovid-19'dan birkaç gün hastanede yatıp taburcu olduktan sonra planlandığı gibi 15 Temmuz'da Demokrat Partili Joe Biden'la ikinci TV tartışmasına çıkmak için tuttururken, Trump'ın baş iletişim danışmanı da Biden'ı Kovid-19'a yakalanmadığı için suçladı.

Fox News'a konuşan Trump'ın baş iletişim danışmanı Erin Perrine, hastanedeyken ve taburcu olduktan sonra da sağlık önlemlerine uymadığı için eleştirilen Trump'ın Kovid-19 geçirmekte olmasından sebep Biden'dan daha iyi bir aday olduğunu iddia etti.

"Bakın, Trump'ın başkomutan olarak tecrübesi var. İşadamı olarak tecrübesi var. Şimdi de birey olarak koronavirüsle mücadele tecrübesi ediniyor. Bu birinci elden tecrübeler, Biden'da yok" diyen Perrine, "Başkan şimdi koronavirüs oldu. Şu sıra ancak Başkan Trump'ın gösterebileceği bir dayanıklılıkla mücadele ediyor" diye eklerken gözlerini devirmeyi ihmal etmedi.

İletişim danışmanı, konuşması sırasında "Elbette bu koronavirüs hakkında konuşma tarzını da değiştirecek, birinci elden tecrübeden ötürü. Sadece koronavirüs değil, yanısıra ABD Başkanı olma tecrübesi, o yüzden onda baştan sona farklı bir ton görüyorsunuz" ifadelerini de kullandı.

The Trump campaign is now attacking Biden for...not contracting coronavirus.



“He has experience — now — fighting the coronavirus as an individual. Those firsthand experiences, Joe Biden, he doesn’t have those." pic.twitter.com/Qk0Qc8l6q9 — Tim Hogan (@timjhogan) October 5, 2020

Beyaz Saray'da eşi Melania dahil Trump'a yakın en az 9 kişi daha koronavirüse yakalanırken, Başkan'la her yere seyahat eden iki askeri yetkilinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından koronavirüs Pentagon'a da sıçradı. Dün Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları dahil Pentagon'un en üst düzey isimlerinin kendilerini evde karantinaya aldığı haberi geldi. Tüm bunlar, Trump'ın bulaşının başlangıcı olan sıfırıncı hasta olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi.

Hastalanmadan önce de maske takmayan Trump'ın belirti gösterme sürecinde zorlukla nefes aldığı ve iki kez kanındaki oksijen değerlerinin düştüğü, bu yüzden kendisine oksijen verildiği açıklanmıştı. Başkan'a verilen ilaçların açıklanması, belirtilerin ağır olduğu yorumlarına yol açmıştı.

ABD'de 7.4 milyon kişinin yakalandığı koronavirüs 215 binden fazla can aldı.