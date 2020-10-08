Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Johnson için 'muhteşem adam' tabirini kullanan Trump, "Kovid-19 tedavisi görürken, Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum. Onunla önümüzdeki yıllarda da çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.
Kovid-19'a 27 Mart'ta yakalanan Johnson bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı atlatmıştı.
Just spoke with Prime Minister @BorisJohnson of the United Kingdom. Very thankful for his friendship and support as I recovered from the China Virus. I am looking forward to working with him for many years to come, a great guy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
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