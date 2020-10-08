Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, daha önce aynı hastalığa yakalanan İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Johnson için 'muhteşem adam' tabirini kullanan Trump, "Kovid-19 tedavisi görürken, Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum. Onunla önümüzdeki yıllarda da çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

Kovid-19'a 27 Mart'ta yakalanan Johnson bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı atlatmıştı.

Just spoke with Prime Minister @BorisJohnson of the United Kingdom. Very thankful for his friendship and support as I recovered from the China Virus. I am looking forward to working with him for many years to come, a great guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

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