Donald Trump'ın oğlu Eric Trump: Babam Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Kuzey Dakota'da Scott Hennen tarafından sunulan 'What’s on Your Mind' adlı radyo programına konuk oldu.
Eric Trump, programda babasının 'Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardığını' öne sürerek, karşı tarafın inançlı insanlara karşı topyekun bir savaş başlattığını öne sürdü.
Eric Trump, "Aşırı solcu Demokrat Parti 'ateistlerin' partisi haline geldi ve Hıristiyanlığa saldırmak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak; içki dükkanlarını açık tutmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Here's the audio of Eric Trump listing "he literally saved Christianity" as one of his father's accomplishments in office. pic.twitter.com/uJG6YUPAbq— andrew kaczynski🤔 (@KFILE) October 6, 2020
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bazı eyaletlerde kiliselerdeki ibadete kısıtlama getirilirken, alkol satışı yapan işletmelerin açık tutulması muhafazakarlar tarafından tepki çekmişti.
Mayıs ayında Trump, valilere çağrıda bulunarak ibadethanelerin açılması talebinde bulunmuştu.
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