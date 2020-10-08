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    ABD'de seçmenin posta oylarının geçersiz sayılmaması için yapması gerekenleri anlattıkları 'çıplak' video çeken ünlülerden komedyen Sarah Silverman

    ABD'de oylar 'çıplak' kalıp geçersiz sayılmasın diye ünlülerden çıplak video

    © Fotoğraf : Twitter/video
    ABD
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    Başkanlık seçimine 3 hafta kala Chris Rock, Tiffany Haddish, Amy Schumer, Josh Gad, Sarah Silverman, Mark Ruffalo, Chelsea Handler, Ryan Bathe, Naomi Campbell gibi ünlüler, postayla kullanılan oyların 'çıplak oy' durumuna düşüp geçersiz sayılmaması için yapılması gerekenleri anlattıkları video için kameranın karşısına çıplak halde geçti.

    ABD'de koronavirüs pandemisi nedeniyle yoğun ilgi gören ancak Başkan Donald Trump tarafından seçim hilesi için kullanılacağı iddia edilen posta yoluyla oy kullanma konusunda farkındalık yaratmak için Hollywood ünlülerinden cüretkar bir adım geldi.  

    3 Kasım başkanlık seçimine bir aydan kısa süre kala Chris Rock, Tiffany Haddish, Amy Schumer, Josh Gad, Sarah Silverman, Mark Ruffalo, Chelsea Handler, Ryan Bathe ve top model Naomi Campbell gibi ünlüler, postayla kullanılan oyların 'çıplak oy' (naked ballot) durumuna düşüp geçersiz sayılmaması için yapılması gerekenleri anlattıkları video için kameranın karşısına çıplak halde geçti.

    Çıplak oya karşı çıplak ünlüler hamlesi, en önemli kararsız eyalet konumundaki Pennsylvania'da bir mahkemenin eyaletin gönderdiği gizlilik zarflarının içine konulmadan sadece posta zarfıyla yollanan oy pusulalarının çıplak oy yani geçersiz sayılacağı kararının ardından geldi. Seçim uzmanları, bu yargı kararının Demokrat Parti adayı Joe Biden'a Pennsylvania'yı kaybettirebileceği görüşünde.

    Geleneksel olarak Demokrat Parti'yi destekleyen ve baştan beri Trump'a cephe alan Hollywood ünlülerinden bir grup, siyasi tartışmaya girmeksizin, seçmenin posta oylarının geçersiz sayılmaması için yapması gerekenleri anlattıkları bir video çekti. İzleyicinin dikkatini çekmek için de bunu soyunuk halde yapma yoluna gitti.

    Ünlü kadın komedyen Sarah Silverman, eliyle memelerini kapamış halde "Arkamda erkek yok, bunlar benim ellerim. Dürüst olmak gerekirse ellerimi memelerimle kapatmak isterdim, ama durum bu" diye konuştu. 

    Ondan bile ünlü kadın komedyen, aynı zamanda Demokrat Parti'nin Senato'daki azınlık lideri Chuck Schumer'in kuzeni Amy Schumer, "Soyun ve oy ver" dedi. 

    Borat filmiyle tanınan ve bu rolü canlandırırken giydiği vücudun büyük bölümünü açıkta bırakan 'müstehcen' mayoyla hafızalarda yer eden erkek komedyen Sacha Baron Cohen videoda Borat kimliğinin takım elbiseli haliyle boy gösterip "Ama Pepsi kutusu gibi çük var bende, sorun olur mu" mesajını verdi.

    ABD'de on milyonlarca seçmenin kullanması beklenen posta oylarıyla ilgili naked ballot öncesi ballot harvesting tartışması yaşandı.

    Zira Cumhuriyetçi Partili Trump, Demokrat Partilileri ballot harvesting yoluyla seçimlerde hile yapmakla suçladı.

    Posta yoluyla oy kullanan seçmenin oy pusulasını doldurup bir zarfa koyup zarfın arkasını imzalamak gibi gerekli tüm güvenlik önemlerini yerine getirmesi, böylece seçim yetkililerinin kimin oy kullandığını doğrulayabilmesine imkan vermesinin ardından bir başka kimseye emanet etmesi, bu kişinin de oy pusulasını bir posta merkezine veya seçim merkezine bırakması uygulamasına, 'ballot harvesting' deniliyor. Oy toplayanlar da genelde bir partinin kampanya aktivistleri oluyor. Pek çok eyalette yasal olan bu uygulamaya pandemi nedeniyle evde kalması gerekenlerin çoğalmasıyla rağbet arttı. 

     

     

     

    Etiketler:
    Sarah Silverman, Chris Rock, Mark Ruffalo, Amy Schumer, Sacha Baron Cohen, Joe Biden, Donald Trump, geçersiz oy, oy kullanma işlemleri, oy kullanma, Mektup, Posta, ABD başkanlık seçimleri, model, Komedyen, Oyuncu, ünlüler
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