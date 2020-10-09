ABD’li muhalif politikacı Butterfield: CIA Navalnıy ile işbirliği yapıyor

The Capital News’a konuşan Butterfield, ABD istihbaratının Washington’un emperyalist hırslarını hayata geçirmek için farklı ülkelerdeki “muhalifleri” kullandığını söyledi.
Politikacı, “İran’da Musaddık, Endonezya’da Sukarno, Şili’de Allende devrildikten bu yana. Washington bir şekilde Ukrayna’daki Maydan olaylarına da karıştı” ifadesini kullandı.
Batı gizli servislerinin, Navalnıy’ın “yardımıyla” Rusya’da protestoları kışkırtmakta başarısız olacağını, çünkü Rus halkının ona güvenmediğini kaydeden Butterfield, Navalnıy’ın sadece ABD’nin satranç oyunundaki bir piyon olduğunu ve onu Putin karşıtı sembol haline getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CIA ajanlarının Aleksey Navalnıy ile çalıştığı ve ona talimatlar verdiği yönünde ellerine bir bilgi geçtiğini açıklamıştı.
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