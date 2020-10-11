Artık koronavirüs taşımadığını söyleyen Trump: Görünen o ki bağışıklığım var

Sağlık durumuna ilişkin Fox News kanalı üzerinden bilgi veren ABD Başkanı Donald Trump, artık koronavirüs taşımadığını söyleyerek virüse karşı bağışıklığı olduğunu iddia etti.
Trump, şu ifadeleri kullandı:
"En iyi testlerden geçtim, en iyi standartlardaki testlerden geçtim ve harika durumdayım. Görünen o ki bağışıklığım var. Dışarı çıkabilirim. Görünen o ki bağışıklığım var, bilmiyorum, belki uzun zaman ya da kısa zaman için, belki ömür boyu geçerlidir, kimse kesin olarak bilmiyor. Ama benim bağışıklığım var."
"Çok iyi hissettiğini" söyleyen Trump, şöyle devam etti:
"O kadar iyi hissediyorum ki, bilirsiniz, 'bağışıklık' kelimesinin bir anlamı var. Gerçekten koruyucu bir parıltıya sahip olmanın bir anlamı var. Bence buna sahip olmak oldukça önemli."
Ayrıntılar geliyor..
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