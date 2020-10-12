NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers

NBA final serisi 6. maçında Miami Heat'i 106-93 yenen Los Angeles Lakers, 2019/20 sezonu şampiyonu oldu.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 28-20 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 28 sayı farkla 64-36 üstünlükle gitti.

​Son periyota 29 sayı farkla 87-58 önde giren Lakers, maçı da 106-93 kazandı.

Celtics'i yakaladı

Lakers kazandığı 17'nci şampiyonlukla, Boston Celtics'in elinde tuttuğu "NBA'in en başarılı takımı" unvanına ortak oldu.

3 farklı takımla şampiyon oldu

Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) en değerli oyuncusu seçilen Lebron James, Cleveland Cavaliers ve Heat formasıyla kazandığı yüzüğe, Lakers formasıyla da ulaşmayı başardı.

James'in maçtan sonra annesini arayarak şampiyonluk sevincini paylaştığı görüntüler ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

​Kobe Bryant unutulmadı

Maçtan sonra ise taraftarların bu sene başında helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'in efsane oyuncusu Kobe Bryant için de slogan attıkları görüldü.

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