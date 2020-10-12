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    ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın oğlu Eric Trump

    Eric Trump: Babam başkan olabilmek için bir servet kaybetti

    © AFP 2020 / MOLLY RILEY
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202010121043014972-eric-trump-babam-baskan-olabilmek-icin-bir-servet-kaybetti/

    ABD başkanlık seçimine 3 haftadan kısa süre kala ABC kanalına çıkan oğul Trump, babasının vergi ödemediğine, başkan seçilmeden önce borç içindeki iş imparatorluğunun başkan olmasından sonra korunup kollandığına dair haberlere tepki gösterdi. Oğlu, Trump'ın başkanlıktan kar etmediğini, bilakis bir servet kaybettiğini savundu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmeden evvel emlak imparatorluğu yönetmesine rağmen vergi ödemediği suçlamalarının ardı arkası kesilmezken, ABC'nin This Week programına katılan oğlu Eric Trump'a babasının mali siciliyle ilgili sorular yöneltildi. 

    The New York Times'ın (NYT) ABD Başkanı'ndan iltimas görmek için büyük şirketlerle yabancı hükümetlerin Trump'ın otel ve tatil köyü gibi emlaklarını koruyup kolladığına dair son haberinin hatırlatılması üzerine iddianın zamanlamasını sorgulayan Eric, babasının başkanlıktan kar etmediğini söyledi. 

    Gazetenin güvenilirliğinin olmadığını ve seçimi etkilemek için yayın yaptığını ileri sürerek "Son 6 aydır veya bir yıldır yahut iki yıldır her gün kuluçkaya yattıkları bir hikayeyi gündeme düşürdüler" diyen Eric, Trump hanedanlığının etik ve mali yanlışlar içinde olduğuna dair suçlamaları reddetti.

    Yaklaşık 10 milyar dolarlık gelir getiren 500 şirketten oluşan 'Trump Organization'ın Başkan Yardımcısı, "Bir servet kaybettik. Babam başkanlık seçimi kampanyasında bir servet kaybetti. Umurunda değil. Doğru olanı yapmak istiyordu. Size şunu söyleyeyim, Donald Trump'ın dünyada ihtiyacı olan son şey bu işti (ABD Başkanlığı)" iddiasında bulundu.

    NYT, haberlerinde, Trump'ın otelleri ve tatil köylerini kamusal ve özel sektörlerin birbirine karıştığı ve özel çıkarların hüküm sürdüğü kulisler olarak kullandığı, Trump'ın 60 müşterisinin çıkarlarının onun başkanlığı tarafından geliştirildiğine dair iddialara da yer vermişti.

    "Biz konukseverlik gösteren bir hizmet şirketiyiz. Her yıl mülklerimizde on milyonlarca kişi kalıyor. The New York Times tümden yalan haber. Tüm istedikleri babamı başkanlıktan indirmek" tepkisini gösteren Eric, babasının 421 milyon dolarlık borç yüküne dair NYT'nin haberinin hatırlatılması üzerine, bunun iş yapmanın doğal sonucu olduğunu savundu:

    "Binalara, emlaklara sahipsen borcun da vardır. İnşaatçılar, iş güç sahipleri böyle yapar, biraz borç yüklenirler. Bizim fevkalade bir şirketimiz var ki, bu yeni bir şey değil, tıpkı babamın seçildiğinde aynı miktarda borcunun olması gibi."

    Etiketler:
    ABC, Servet, etik, Borç, Vergi, Eric Trump, Donald Trump
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