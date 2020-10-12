Kim Kardashian’dan Ermenistan Fonu’na 1 milyon dolar bağış

Dağlık Karabağ’daki gerginlik devam ederken, ABD’li ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Ermenistan Fonu’na 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Daha önce Dağlık Karabağ’da ‘Ermenilerin saldırıya uğradığı’ yorumuyla dikkat çeken Kardashian’dan bölgedeki gerginlikle ilgili yeni bir adım geldi.

Kardashian, Ermenistan Fonu’na 1 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı ve takipçilerine de bağış çağrısında bulundu.

Kardashian, Instagram’da paylaştığı videoda, “Ermenistan Fonu’nu desteklemeye yönelik yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kardashian ayrıca, “Aklım ve dualarım oradaki cesur adam, kadın ve çocuklarla. Mesafelerle ayrılsak da sınırların bizim için bir engel olamayacağını ve tüm dünyada hep birlikte tek bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin hatırlamasını istiyorum” dedi.

Kardashian, Ermenistan Fonu’nun bölgedeki gerginlikten etkilenen kişilere insani yardım sağladığını kaydetti.

Քիմ Քարդաշյանը նույնպես միացել է համահայկական շարժմանը՝ նվիրաբերելով 1 մլն․ ԱՄՆ դոլար` ի աջակցություն Արցախի։ ... Hayastan All Armenian Fund Հայաստան համահայկական հիմնադրամ paylaştı: 10 Ekim 2020 Cumartesi

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ermeni yıldız Kim Kardashian, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşananların 'çatışma olmadığını, Karabağ'daki Ermenilerin saldırıya uğradığını' belirterek, "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz" demişti.