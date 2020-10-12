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    Kim Kardashian

    Kim Kardashian’dan Ermenistan Fonu’na 1 milyon dolar bağış

    © AFP 2020 / David Livingston
    ABD
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (149)
    0 1036
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    Dağlık Karabağ’daki gerginlik devam ederken, ABD’li ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Ermenistan Fonu’na 1 milyon dolar bağışta bulundu.

    Daha önce Dağlık Karabağ’da ‘Ermenilerin saldırıya uğradığı’ yorumuyla dikkat çeken Kardashian’dan bölgedeki gerginlikle ilgili yeni bir adım geldi.

    Kardashian, Ermenistan Fonu’na 1 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı ve takipçilerine de bağış çağrısında bulundu.

    Kardashian, Instagram’da paylaştığı videoda, “Ermenistan Fonu’nu desteklemeye yönelik yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

    Kardashian ayrıca, “Aklım ve dualarım oradaki cesur adam, kadın ve çocuklarla. Mesafelerle ayrılsak da sınırların bizim için bir engel olamayacağını ve tüm dünyada hep birlikte tek bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin hatırlamasını istiyorum” dedi.

    Kardashian, Ermenistan Fonu’nun bölgedeki gerginlikten etkilenen kişilere insani yardım sağladığını kaydetti.

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    Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ermeni yıldız Kim Kardashian, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşananların 'çatışma olmadığını, Karabağ'daki Ermenilerin saldırıya uğradığını' belirterek, "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz" demişti.

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    I’m so honored to be part of today’s global effort to support the @armeniafund. I’ve been speaking out about the current situation in Armenia and Artsakh and having conversations with so many others to bring further awareness to the crisis that we cannot allow to advance. My thoughts and prayers are with the brave men, women and children. I want everyone to remember that despite the distance that separates us, we are not limited by borders and we are one global Armenian nation together. The @armeniafund is directly helping those that have been impacted during this critical time with humanitarian aid through food, shelter, and medical care. I will be donating $1M to assist their efforts on the ground and invite you to join me. Whether you are helping with just raising awareness and posting on social media or donating just $1, every bit helps. Let’s make this our most successful fundraiser ever. Thank you so much. 🇦🇲 ❤️💙🧡

    Kim Kardashian West (@kimkardashian)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (149)
    Etiketler:
    Azerbaycan, Bağış, Ermenistan, ABD, Gerginlik, Dağlık Karabağ
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ndeki Ermeni yetkililer, Stepanakert kenti yakınındaki bazı yerleşim bölgelerine Azerbaycan ordusu tarafından füze saldırıları yapıldığını belirtti. Azerbaycan ise Ermenistan'ın Dağlık Karabağ yakınlarındaki yoğun nüfuslu bölgelere saldırı düzenlediğini ve bu saldırılara karşılık verildiğini bildirdi.
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