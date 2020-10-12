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    ABD'de atlı polislerin kelepçeyle arkalarında yürüttüğü siyah adamdan 1 milyon dolarlık dava

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    ABD
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    ABD'nin Teksas eyaletinde geçen yıl atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli at arkasında yürütülen siyah vatandaş, eyalet yönetimine ve emniyet müdürlüğüne 1 milyon dolarlık dava açtı.

    ABD medyasına yansıyan ve mahkeme tutanaklarına dayandırılan haberlere göre, 44 yaşındaki siyah vatandaş Donald Neely, atlı iki polisin elindeki kelepçeye bağladıkları halatı tutarak kendisini yürütmesi nedeniyle küçük düşürüldüğü ve gözaltı sırasında korktuğu gerekçesiyle Teksas yönetimini ve Teksas Emniyet Müdürlüğü'nü geçen hafta mahkemeye verdi.

    Galveston Bölge Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Neely, polislerin aşırı ve ölçüsüz davranışları nedeniyle yaralandığını ve psikolojik sıkıntıya girdiğini belirtti.

    © Fotoğraf : Twitter
    Teksas polisi, kölelik dönemini hatırlatan gözaltı uygulaması için özür diledi
    Dava dilekçesinde, Teksas yönetimi ve Teksas Emniyet Müdürlüğü'nden 1 milyon dolar (yaklaşık 7 milyon 900 bin lira) talep edildiği kaydedildi.

    Kent yönetimi ve emniyet müdürlüğünün ihmalkarlıkla suçlandığı dava dilekçesinde, polislerin Neely'nin iple bağlanarak 'bir köle gibi' yürütülmesini incitici sayacağını bilmesi gerektiği belirtildi.

    Dilekçede, "Neely, eskiden kölelere yapıldığı gibi, sergilendiğini hissetti" ifadesi kullanıldı.

    'Polisler berbat bir karar verdi'

    Galveston Emniyet Müdürü Vernon Hale, yaptığı açıklamada, polislerin kullandığı taktiğin eğitimlerde gösterilen bir yöntem olduğunu ve bazı durumlarda en iyi uygulama olduğunu söyledi.

    Polislerin berbat bir karar verdiğine inandığını belirten Hale, söz konusu yöntemin kullanımına dair politikanın olayın yaşandığı zamandan bu yana değiştirildiğine dikkati çekti.

    Diğer yandan, Teksas'ın kara yolu devriyesinde çalışan kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bir soruşturmada, polislerin kanunu çiğnemediğine karar verildi.

    Köleliği hatırlatmıştı

    Evsiz olan ve sokaklarda yaşayan Neely, başkasının arazisine izinsiz girdiği gerekçesiyle Ağustos 2019'da gözaltına alınmıştı.

    Şüpheli olduğu belirtilen Neely'nin atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülmesinin görüntüleri basına yansımıştı.

    Sosyal medyada da paylaşılan ve köleliği hatırlattığı şeklinde yorumlar yapılan görüntüler tepkilere neden olmuştu.

    Polis kamerası kayıtlarında, söz konusu polislerden birinin iki kere, Neely'nin sokaklarda halatla götürülmesinin "kötü" gözükeceğini söylediği dikkati çekmişti.

    Neely'nin başkasının arazisine izinsiz girmesiyle ilgi dava daha sonra reddedilmişti.

    Etiketler:
    Irkçılık, Dava, Vatandaşlık, Siyah, Kelepçe, Atlı polis, ABD
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