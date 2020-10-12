ABD'nin Colorado eyaletinde huzurevi sakinleri Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti

ABD'nin Colorado eyaletindeki Greeley'de, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlama ve tedbirler, huzurevi sakinleri tarafından protesto edildi.

Kentteki Fairacres Manor huzurevinin sakinleri, tekerlekli sandayelerle ziyaretlerde uygulanan kısıtlanmaları protesto etti. Protestoda "Yalnızlıktansa Kovid'den ölmeyi yeğlerim" yazılı bir pankart dikkati çekti.

CBC'te yer alan habere göre huzurevinin yönetici yardımcısı Ben Gonzales, yaptığı açıklamada "Torunlarına sarılmak, sevdiklerinin ellerini tutabilmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Gonzales, protestoya koruyucu maskelerle katılan huzurevi personelinin, sakinlerin taleplerini önemsediğini vurguladı.

CBC'e göre, mevcur kısıtlamalar uyarınca ziyaretlere hâlâ izin verilmesie rağmen, ziyaretçilerin yaşlılarla fiziksel temas kurmasına izin verilmiyor.

Öte yandan Colorado Valisi Jared Polis, geçen hafta yaptığı açıklamada "(Kısıtlamaların) Bakımevi sakinleri ve aileleri için ne kadar zor olduğunu kesinlikle anlıyoruz. Sosyal etkileşim, fiziksel ve zihinsel sağlık için çok önemlidir" diyerek, bakımevlerine sosyal etkileşime izin verirken aynı zamanda Kovid-19'dan korunma konusunda rehberlik ettikleri bilgisini paylaşmıştı.