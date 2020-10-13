ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın 'Senato için yarışıyorum' açıklaması gündem oldu

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu.

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden, Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Biden'ın Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney'in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu.

"I'm running as a proud Democrat for the Senate" - Joe Biden



He recently said "I am the Democratic Party" and I have to agree. Deceptive, mentally unsound, elitist, entirely unfit, able to be bought and a puppet for the far left. This man is not well.pic.twitter.com/wnB0TJh1qL — Robby Starbuck (@robbystarbuck) October 12, 2020

ABD Başkanı Donald Trump ise rakibine Twitter üzerinden yüklenerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım" eleştirisinde bulundu.

Sleepy Joe Biden had a particularly bad day today. He couldn’t remember the name of Mitt Romney, said again he was running for the U.S. Senate, and forgot what State he was in. If I did any of this, it would be disqualifying. With him, he’s just Sleepy Joe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

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