Trump hedef gösterince: Beyaz milis grubu, Michigan'ın yanısıra Virginia'nın da valisini kaçırma komplosu kurmuş

Aynı zamanda Başkan Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan beyaz milislerin hem koronavirüs önlemlerini hem de ırkçılık karşıtı protestoları hedef alan şekilde sokaklarda kol gezdiği ABD'de, bu gruplardan biri olan Wolverine Watchmen'in (Wolverine Bekçileri) kaçırma komplosu kurduğu valilerin sayısı birden ikiye çıktı.

ABD'de Michigan Eyaleti Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırma komplosu kurmaktan yakalanan grubun bazı üyelerinin yargılandığı davada ifade veren FBI Özel Ajanı Richard Trask, grubun Whitmer'ın yanısıra Virginia Valisi Ralph Northam'ı da karantina önlemleri gerekçesiyle kaçırmayı konuştuğunu söyledi.

The men accused of plotting to kidnap Michigan Gov. Gretchen Whitmer allegedly discussed taking similar action against Virginia Gov. Ralph Northam over his COVID-19 restrictions. https://t.co/OR7Y4SBkTa — ABC News (@ABC) October 14, 2020

Michigan Eyaleti Valisi Gretchen Whitmer de Virginia Valisi Ralph Northam da Demokrat Partili. Her ikisi de koronavirüsle mücadele için sıkı karantina önlemleri uygulayınca Başkan Donald Trump'ın sözlü saldırılarının hedefi olmuştu.

Michigan Supreme court denies Gov. Whitmer's request for 'pandemic executive orders' extensionshttps://t.co/JktYI0AALg — Fox News (@FoxNews) October 12, 2020

Trump'ın nisan ayında "Michigan'ı özgürleştirin", "Virginia'yı özgürleştirin" diye tweetlerken ABD Anayasası'nın silahlanma haklarıyla ilgili ikinci ek maddesinin kurtarılması çağrısı yapmasının ardından, beyaz milisler, sokağa dökülüp eyalet meclis binası basmış, valileri tehdit etmişti.

Some of the men arrested and accused of plotting to kidnap Michigan Gov. Gretchen Whitmer had taken part in armed protests this past spring at the state Capitol, calling for an end to a coronavirus lockdown. https://t.co/BFzC6ocd34 — The Associated Press (@AP) October 10, 2020

Whitmer'i kaçırma komplosu hakkında Michigan'da görülen federal davanın dünkü duruşmasında verilen ifadeler, beyaz milis tehdidinin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.

Kanun uygulayıcı yetkililerin ifadelerine göre, Wolverine Watchmen, ilkbahar-yaz döneminde Michigan ve Virginia valilerini kaçırmak için komplo kurdu, hatta bunun için Michigan'da adam toplamaya koyuldu ve Whitmer'ın konutları etrafında araştırma yaptı.

Pizzacı kılığına girecek bir kişinin Whitmer’in evine giderek onu silahla vurması önerisini de ele alan milisler, Michigan'ın seçilmiş kadın valisini kaçırdıktan sonra gölün ortasında bir teknenin içinde bırakarak ya da kendi aralarında mahkeme kurup yargılayarak cezalandırma planları yaptı.

Duruşmada Wolverine Watchmen'in ikinci hedefinin Virginia Valisi olduğunun kamuoyunun bilgisine sunulması üzerine basın toplantısı düzenleyen Northam, bu durumdan Başkan Trump'ı sorumlu tutan açıklamalar yaptı.

FBI: Whitmer plotters also discussed kidnapping Virginia Gov. Ralph Northam https://t.co/4RfOFphzdy — The Washington Post (@washingtonpost) October 13, 2020

Eski bir askeri doktor olduğunu ve yabancı düşmanların tehditleriyle karşılaştığını, ama asla kendi başkomutanının tehdide dönüşmesiyle karşılaşmadığını söyleyen Vali Northam, "Virginia'yı kurtarın gibi bir dil kullanıldığında, bu sözlerde anlam bulanlar oluyor ve sonra böyle şeyler oluyor maalesef" diyerek ekledi:

"Bu tehditler ve söylem başka bir ülkeden gelmiyor. Washington'dan geliyor. Buna esef ediyorum, bunun durması lazım."

Virginia Governor Ralph Northam said the rhetoric coming from Washington needs to stop after the FBI said the Michigan plot suspects also considered kidnapping him https://t.co/fz7Mx2csga pic.twitter.com/Nedmd7ZHFf — Reuters (@Reuters) October 14, 2020

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise Başkan Trump'ı suçladıkları için Vali Whitmer ve Vali Northam'ı yeniden hedef gösteren açıklama yaptı.

Michigan Gov. Gretchen Whitmer says the attacks lobbed at her by Trump's reelection campaign after authorities announced they foiled a plot to kidnap her "tells you everything you need to know" about the difference between the President and Joe Biden https://t.co/w4tp66w0HS — CNN (@CNN) October 9, 2020

Trump'ın beyaz ırkın üstünlüğünü savunanları ve nefretin her biçimini sürekli kınadığını savunan açıklamada, iki Demokrat Partili vali saçma suçlamalarda bulunarak bölünme fitnesi yapmakla suçlandı.

Michigan'da görülen dava kapsamında Kaleb James Franks (26), Daniel Joseph Harris (23), Brandon Caserta (32), Adam Dean Fox (37), Ty Gerard Garbin (24), Vali Whitmer'i kaçırma komplosu kurmaktan iç terör suçlamalarıyla yargılanıyor.

Members of anti-government paramilitary groups discussed kidnapping Virginia’s governor during a June meeting in Ohio, an FBI agent testified during a court hearing in Michigan. https://t.co/yjKoQuRHeP — The Associated Press (@AP) October 13, 2020

Members of right-wing militias discussed kidnapping the governor of Virginia, says the FBI.

An agent investigating a plot to kidnap Michigan's governor discussed targeting both governors at a June meeting. 6 of the 13 suspects arrested for the Michigan plot face life in prison. pic.twitter.com/92m5cT5LqM — AJ+ (@ajplus) October 13, 2020​

Eyalette yedi zanlı hakkında daha terör eylemlerine destek sağlamaktan iddianame düzenlendi.