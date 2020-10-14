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    ABD'de Virginia eyaletinin Valisi Ralph Northam ve eşi Pam Northam

    Trump hedef gösterince: Beyaz milis grubu, Michigan'ın yanısıra Virginia'nın da valisini kaçırma komplosu kurmuş

    © AP Photo / Steve Helber
    ABD
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    Aynı zamanda Başkan Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan beyaz milislerin hem koronavirüs önlemlerini hem de ırkçılık karşıtı protestoları hedef alan şekilde sokaklarda kol gezdiği ABD'de, bu gruplardan biri olan Wolverine Watchmen'in (Wolverine Bekçileri) kaçırma komplosu kurduğu valilerin sayısı birden ikiye çıktı.

    ABD'de Michigan Eyaleti Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırma komplosu kurmaktan yakalanan grubun bazı üyelerinin yargılandığı davada ifade veren FBI Özel Ajanı Richard Trask, grubun Whitmer'ın yanısıra Virginia Valisi Ralph Northam'ı da karantina önlemleri gerekçesiyle kaçırmayı konuştuğunu söyledi.

    Michigan Eyaleti Valisi Gretchen Whitmer de Virginia Valisi Ralph Northam da Demokrat Partili. Her ikisi de koronavirüsle mücadele için sıkı karantina önlemleri uygulayınca Başkan Donald Trump'ın sözlü saldırılarının hedefi olmuştu.

    Trump'ın nisan ayında "Michigan'ı özgürleştirin", "Virginia'yı özgürleştirin" diye tweetlerken ABD Anayasası'nın silahlanma haklarıyla ilgili ikinci ek maddesinin kurtarılması çağrısı yapmasının ardından, beyaz milisler, sokağa dökülüp eyalet meclis binası basmış, valileri tehdit etmişti.

    Whitmer'i kaçırma komplosu hakkında Michigan'da görülen federal davanın dünkü duruşmasında verilen ifadeler, beyaz milis tehdidinin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.

    Kanun uygulayıcı yetkililerin ifadelerine göre, Wolverine Watchmen, ilkbahar-yaz döneminde Michigan ve Virginia valilerini kaçırmak için komplo kurdu, hatta bunun için Michigan'da adam toplamaya koyuldu ve Whitmer'ın konutları etrafında araştırma yaptı. 

    Pizzacı kılığına girecek bir kişinin Whitmer’in evine giderek onu silahla vurması önerisini de ele alan milisler, Michigan'ın seçilmiş kadın valisini kaçırdıktan sonra gölün ortasında bir teknenin içinde bırakarak ya da kendi aralarında mahkeme kurup yargılayarak cezalandırma planları yaptı.

    Duruşmada Wolverine Watchmen'in ikinci hedefinin Virginia Valisi olduğunun kamuoyunun bilgisine sunulması üzerine basın toplantısı düzenleyen Northam, bu durumdan Başkan Trump'ı sorumlu tutan açıklamalar yaptı.

    Eski bir askeri doktor olduğunu ve yabancı düşmanların tehditleriyle karşılaştığını, ama asla kendi başkomutanının tehdide dönüşmesiyle karşılaşmadığını söyleyen Vali Northam, "Virginia'yı kurtarın gibi bir dil kullanıldığında, bu sözlerde anlam bulanlar oluyor ve sonra böyle şeyler oluyor maalesef" diyerek ekledi:

    "Bu tehditler ve söylem başka bir ülkeden gelmiyor. Washington'dan geliyor. Buna esef ediyorum, bunun durması lazım."

    Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise Başkan Trump'ı suçladıkları için Vali Whitmer ve Vali Northam'ı yeniden hedef gösteren açıklama yaptı. 

    Trump'ın beyaz ırkın üstünlüğünü savunanları ve nefretin her biçimini sürekli kınadığını savunan açıklamada, iki Demokrat Partili vali saçma suçlamalarda bulunarak bölünme fitnesi yapmakla suçlandı. 

    Michigan'da görülen dava kapsamında Kaleb James Franks (26), Daniel Joseph Harris (23), Brandon Caserta (32), Adam Dean Fox (37), Ty Gerard Garbin (24), Vali Whitmer'i kaçırma komplosu kurmaktan iç terör suçlamalarıyla yargılanıyor.

    Eyalette yedi zanlı hakkında daha terör eylemlerine destek sağlamaktan iddianame düzenlendi. 

    Etiketler:
    seçilmiş hükümet, Vali, ABD Demokrat Parti, Karantina, Koronavirüs, milisler, Milis, Beyaz ırkçılığı, Ralph Northam, Gretchen Whitmer, Wolverine Watchmen, Donald Trump, Virginia, Michigan, ABD
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