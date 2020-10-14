Belaruslu muhalif Tihanovskaya’ya ABD'li kuruluştan ödül

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü’nin Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, Belarus’ta seçimleri kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, iktidar karşıtı protestoların liderlerinden Mariya Kolesnikova ve muhalif aday Valeriy Tsepkalo’ya ‘Özgürlük Ödülü’ verildi.

For nearly 40 years, @IRIglobal has worked in 100+ countries to advance democracy & empower its champions.



Tonight, #FreedomAward2020 honors people on the frontlines of today’s movements for freedom.



Follow this thread to hear their inspiring words: https://t.co/kUaOaGxvWA — IRI (@IRIglobal) October 13, 2020

​

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong’daki protesto hareketinin temsilcileri, Uganda Parlamentosu üyesi Bobi Wine da ödül aldı.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanı seçimlerinin ardından Merkez Seçim Komisyonu, seçimleri Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığını duyurmuştu.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.

Tihanovskaya’dan Lukaşenko’ya ultimatum

Tihanovskaya son olarak dün Lukaşenko’nun 13 gün içinde görevden ayrılma tarihini bildirmesi ve muhaliflere karşı baskılarına son vermesi gerektiğini ifade etmişti. Tihanovskaya, Lukaşenko istediklerini yapmadığı takdirde 25 Ekim’de kitlesel gösterilerin başlayacağını, ülke çapında greve gidileceğini ve tüm yolların kapatılacağını söylemişti.