New York'ta 'Karen' davası: Tartıştığı siyah adamı polise şikayet eden beyaz kadın, hakim karşısına çıktı

New York Central Park'ta köpeğini gezdirirken tartıştığı siyah kuş gözlemcisini 'kendisini tehdit ettiği' gerekçesiyle polise şikayet eden Amy Cooper, Manhattan'da hakim karşısına çıktı.

Manhattan Bölge savcılığı, 'olayı yanlış aktarma' suçlamasıyla yargılanan Cooper'ın aynı olay hakkında daha önce açıklanmayan ikinci bir acil arama daha yaptığını açıkladı.

Mahkemeye delil olarak sunulan ikinci aramada Cooper'in 'adamın kendisine saldırmaya çalıştığını' öne sürdüğü ancak olay yerine gelen polise daha sonra bunun doğru olmadığını itiraf ettiği kaydedildi.

Manhattan bölge savcısı Cy Vance Jr., Cooper'in ırkçı ve sahte bir şekilde raporlama yaptığını hatırlatarak, "Ofisimiz, bu davranışların faillerini sorumlu tutmak için davanın sonucunu takip edecektir" ifadelerini kullandı.

Cooper'ın video konferans yoluyla katıldığı mahkeme, ikinci duruşma tarihini 17 Kasım'a erteledi.

Central Park'ta yaşanan olay "ırkçılık" tartışmalarını alevlendirmişti.

New York'ta 'Karen' davası: Tartıştığı siyah adamı polise şikayet eden beyaz kadın, hakim karşısına çıktıhttps://t.co/nBTCxTQx7P pic.twitter.com/ycPaEILjyd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 14, 2020

​New York Central Park'ta, 25 Mayıs sabahı, köpeğini gezdiren beyaz kadın Amy Cooper ile kuş gözlemcisi siyah Christian Cooper arasında yaşanan basit olay, ülkedeki ''ırkçılık'' tartışmalarını gündeme getirmişti.

Parkta kuşları izleyen Christian Cooper, köpeğini çayıra bırakan Amy Cooper’dan park kuralları gereği köpeğine tasmasını takmasını istemiş, kadının itiraz etmesi üzerine birbirini tanımayan ama aynı soyismini taşıyan ikili arasında sözlü tartışma çıkmıştı.

Siyah adamın çektiği video kaydında, beyaz kadının kendisini polisi aramakla tehdit ederek "Onlara Afro-Amerikan adamın hayatımı tehdit ettiğini söyleyeceğim." şeklinde ifadeleri yer almıştı.

Daha sonra polisi arayan kadının "parkta Siyah bir adamın kendisini tehdit ettiği" şikayetinde bulunması ve arama sırasında birkaç defa "siyah adam" ifadesine vurgu yaparak saldırı altındaymış gibi nefes nefese konuşması tepki toplamıştı.

Köpek sahibi Cooper, davranışından dolayı daha sonra Siyah adamdan ve halktan özür dilemek zorunda kalmış, davranışından dolayı köpeği elinden alınmış ve işinden çıkarılmıştı.

'Karen' ne demek?

İngilizce bir özel isim olan Karen, 'uygun' ya da 'gerekli' durumların dışarısında taleplerde bulunan, genellikle beyaz olmanın ayrıcalıklarını vurgulayarak diğer gruplara mensup bireyleri ötekileştirerek saldırgan tavırlar sergileyen orta yaşlı beyaz kadınlar için kullanılan bir terim olarak biliniyor. 'Karen' ismi sosyal medyada, özellikle 'bana müdürünü çağır' ifadesiyle özdeşleştiriliyor.