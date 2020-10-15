Trump ile Biden, canlı yayın tartışması yerine ayrı televizyonlardan seçmenlere hitap edecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden'ın ikinci canlı yayın tartışması Kovid-19 nedeniyle iptal edilirken, adayların ayrı televizyon kanallarından seçmenlere hitap etmesi kararlaştırıldı.

Önümüzdeki ay yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerine yönelik, mevcut Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasındaki ikinci canlı yayın tartışması, Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından iptal edilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ikili, bunun yerine ayrı televizyon stüdyolarında aynı saatte seçmenlerle bir araya gelerek soruları yanıtlayacak.

Bununla birlikte Trump'ın Miami'deki NBC News stüdyosunda, Biden'ın ise Philadelphia'daki ABC News stüdyosunda canlı yayın gerçekleştirmesine karar verildiği belirtiliyor.

Organizatörler, güvenlik nedenleriyle tartışma formatını sanal bir görünüme geçirmek istediklerini söyleseler de Trump, bunun olması halinde etkinliği iptal edeceğini söyledi.

Öte yandan NBC News, konuya ilişkin Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci'den, Trump'ın artık Kovid-19 yaymadığına dair teminat aldıklarını duyurdu.

Hem Trump hem de Biden'ın canlı yayın etkinlikleri açık havada düzenlenecek ve katılımcıların maske takması zorunlu olacak.