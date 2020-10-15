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    FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google are seen in a combination photo from Reuters files. REUTERS/File Photos/File Photo

    Teknolojinin 4 dev şirketi Kovid-19 salgınında New York ofislerini genişletti

    © REUTERS / REUTERS FILE PHOTO
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202010151043031756-teknolojinin-4-dev-sirketi-kovid-19-salgininda-new-york-ofislerini-genisletti/

    New York eyaletinin şehir merkezindeki iş yeri ve büyük ofis binaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş kalmaya devam ederken dev teknoloji şirketleri şehirde yeni ofis kiralamayı ve kapasitelerini artırmayı sürdürüyor.

    New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde Amazon, Apple, Facebook ve Google gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin, işçilerini evden çalıştırmaya devam etmesine rağmen New York'un metropolitan bölgesindeki ofis kapasitelerini Kovid-19 salgını döneminde artırdığı belirtildi.

    Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nden sonra en büyük merkezlerini New York'ta kuran bu 4 teknoloji şirketinin, Manhattan adasında toplamda 22 bini aşkın çalışanı bulunurken istihdamlarını hızla artırdıkları bilgisine haberde yer verildi.

    New York'ta ofis alanlarını artıran 4 şirketin, sosyal mesafe kuralına uygun olarak toplamda 15 bin yeni işçiyi istihdam edecek altyapıya kavuştuğu belirtilen haberde, özellikle sosyal paylaşım sitesi Facebook'un adadaki mevcut yerel iş gücünü neredeyse üçe katlayacak kadar yeni ofis alanı kiraladığı ifade edildi.

    Haberde, on yıl önce New York'ta ilk ofisini açan Apple'ın da yeni ofisler kiraladığı, Amazon'un 5 caddedeki tarihi değeri olan bir binada ek bir ofis alanı için 1 milyar dolar civarında bir harcama yaptığı bildirildi.

    'Geleceğe dair umutların kaybolmadığı' yönünde yorumlandı

    Kovid-19 salgını sonrası Manhattan'daki ofislere dönüş oranı yüzde 12 oranında kalırken, 4 büyük teknoloji şirketinin kapasitelerini büyük oranda artırması ve New York için binlerce yeni istihdam sağlaması, 'şehrin geleceğine dair umutların kaybolmadığı' yönünde yorumlandı.

    Salesforce, LinkedIn, Spotify ve ZocDoc ve Microsoft gibi şirketlerin de şehirdeki ofis varlıklarını az da olsa artırması, New York'un, ABD'nin doğu yakasındaki teknoloji merkezi haline dönüşmesinde rol oynuyor.

    Öte yandan, son günlerde New York'un Brooklyn ve Queens bölgelerinde Kovid-19 vakalarında görülen artış ve ikinci dalga belirtisinin, insanlarda New York şehir bölgesinde yeni kısıtlamalarla karşılaşabileceği korkusunu tetiklediği belirtildi.

    Etiketler:
    ofis, Kovid-19, Koronavirüs, New York, Facebook, Google, Apple, Amazon
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