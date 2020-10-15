Trump yönetimi, Nevada eyaletinin BAE'nin bağışladığı Çin malı testleri kullanmasını güvenlik gerekçesiyle engelledi

ABD'de koronavirüs pandemisine karşı zamanında gerekli hazırlıkların yapılmaması nedeniyle hala test kiti yokluğu çekilirken, Çin'e karşı ticaret savaşı yürütüp müttefiklere Çin telekomünikasyon altyapısı kullanmaması için baskı yapan Trump yönetiminin bir eyaleti Çin malı test kitleri kullanmaması için uyardığı belirtildi.

Associated Press (AP) haber ajansı ele geçirdiği belgelere dayanarak Trump yönetiminin Nevada eyaletini Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bağışladığı Çin malı 250 bin test kitini kullanmaması için uyardığını duyurdu.

Uyarının istihbarat servislerinin Çin yönetiminin bu testlerden ABD'lilerin sağlık sicilleri, hastalıkları ve genetik yapılarıyla ilgili veri devşirebileceği iddiasına dayandığı aktarıldı.

Ancak bu iddiayla ilgili herhangi bir kanıt sunulmadığı kaydedildi.

A major @AP investigative story today from @michellelprice and I: US diplomats and security officials privately warned #Nevada not to use Chinese-made coronavirus test kits donated by the #UAE over concerns about patient privacy, test accuracy and Chinese involvement. — Jon Gambrell جون (@jongambrellAP) October 15, 2020

Testlerle ilgili şüphelerin dünyanın en büyük genetik bilgi işleme ve biyomühendislik şirketi olan ve pandemi döneminde erişimini daha da genişleten Çin merkezli BGI Grubu'ndan kaynaklandığı belirtildi.

AP, kamuya açıklanması talebiyle Nevada Valiliği'nden elde ettiği iç yazışma ve belgelerin, ABD'li yetkililerin özellikle BGI ile ilgili endişe ifade ettiklerini gösterdiğini vurguladı.

Documents obtained by the @AP illustrate how the US government actively — if quietly — tried to keep Nevada out of a project involving the Chinese firm BGI Group, the world’s largest genetic sequencing company which has expanded its reach during the #coronavirus pandemic. — Jon Gambrell جون (@jongambrellAP) October 15, 2020

Örneğin İçgüvenlik Bakanlığı'nın ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliğindeki bölgesel ateşesi William Puff, Nevada eyaleti yetkililerine gönderdiği e-postada BGI ile ilgili "Umarım Nevada Kovid-19 görev gücü liderliği, bunun bilincine vararak ve ABD hükümetinin endişelerini bilerek doğru düzgün bir karar alır" dedi.

Sözkonusu testlerin iddia edildiği gibi yüzde 90 değil 60 isabetle sonuç verdiğini söyleyen Puff, ABD'lilerin tıbbi numunelerinin BGI ile paylaşılmasının risk yaratacağını dile getirdi.

Elçiliğin bağışı yapan aracı BAE şirketinin Çin hükümeti ve BGI ile ilişkilerine şüpheyle baktığı ve hasta mahremiyetiyle ilgili endişe duyduğunun altını çizen Puff, sözkonusu BAE şirketinden test kiti kabul etmeme yönünde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yönlendirme aldıklarını aktardı.

Hem içgüvenlik hem de dışişleri bakanlıklarının uyarılarıyla karşılaşan Nevada Valisi Steve Sisolak, nisan ayında eyaletteki kamu hastanesine BAE'nin bağışladığı Çin malı 250 bin test kitini kullanmama talimatı verdi.

The warnings led the office of Nevada Gov. Steve Sisolak in April to direct a #Nevada hospital not to use any of the 250,000 test kits donated by the #UAE as officials also turned down an offered laboratory deal. — Jon Gambrell جون (@jongambrellAP) October 15, 2020

ABD Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi de eyaletin sağlık yetkililerini yabancı güçlerin Kovid-19 testleriyle bağlantılı potansiyel tehdit teşkil ettiğine dair uyardı.

'Şaibeli' diye nitelenen Grup 42 adındaki BAE şirketi ile Şenzen merkezli BGI Grubu'nun Nevada'da PCR testlerini hızla sonuçlandıracak laboratuvar kurma teklifi de eyalet yönetimi tarafından reddedildi.

AP, haberle ilgili soru yöneltmek istediği G42 ve BAE hükümeti yetkililerinden yanıt alamadığını duyurdu.

BGI ise yolladığı yanıtta G42'nin Nevada'ya yaptığı bağışın kendilerinin bilgileri dışında gerçekleştiğini, kendilerinin eyaletle herhangi bir doğrudan temasının olmadığını söyledi.

BGI testlerinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayına sahip olduğunu ve ABD'deki bazı laboratuvarlarda kullanıldığını hatırlatan Çinli şirket, ancak kendilerinin hiçbir hastanın numunesi ve verisine erişiminin olmadığını vurguladı.

Yanıtta "BGI Grubu, hasta verilerinin, mahremiyetin ve etiğin korunmasını tüm veçheleriyle son derece ciddiye alıyor ve faaliyette bulunduğu ülkelerde uygulanan düzenlemelere tam manasıyla uymaya sadakat gösteriyor" denildi.