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    ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde Düşük Gelirliler Konutları Enstitüsü tarafından koronavirüs testi yaptırılan bir hasta

    'Trump yönetimi, Nevada eyaletini BAE'nin bağışladığı Çin üretimi Kovid-19 testlerini kullanmama konusunda uyardı'

    © REUTERS / DAVID RYDER
    ABD
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    ABD yönetiminin, Nevada eyalet yetkililerini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bağışlanan Çin üretimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kullanmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

    AP ajansının ulaştığı e-postalara göre ABD yönetiminden yetkililer, Nevada eyalet yönetimini BAE'li bir şirketin bağışladığı Çin üretimi Kovid-19 testlerini kullanmama konusunda uyardı.

    Nevada Valisi talimat verdi

    E-postalarda Demokrat Nevada Valisi Steve Sisolak'ın, eyaletteki bir hastaneye, bağışlanan 250 bin test kitini kullanmama yönünde talimat verdiği gördüldü.

    Sisolak'ın bu adımı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın testlerin doğruluğu ve Çin'in dahli konusundaki kaygısını valiliğe bildirmesinin ardından geldi.

    BAE'nin bağışladığı test kitlerinin ise merkezi Çin'in Şenjen kentinde bulunan 'BGI Group' adından bir şirket tarafından üretildiği, BGI ve BAE'li G42 şirketleri arasında hızlı bir test sistemi oluşturma maksatlı bir ortaklık kurulduğu belirtiliyor.

    E-postalara göre BGI, G42'nin bağışları kendilerini bilgilendirmeden yaptığını iddia ediyor.

    BAE'li şirketten teklif

    Nevada'da koronavirüsle mücadele üst yetkilisi Jim Murren, AP'ye yaptığı açıklamada G42'nin CEO'su Peng Xiao'nun kendisine günde 10 bin ila 50 bin arasında testi analiz edebilecek 'anahtar teslim' bir laboratuvar projesi oluşturmayı teklif ettiğini söyledi.

    BGI'ın Çin çeşitli kentleri ve birçok farklı ülkede benzer türden laboratuvarları olduğu beliritiliyor.

    ABD yönetimi, 'Çin casusluk için kullanabilir' demiş

    Öte yandan AP'ye göre valiliğe gönderdiği bir e-postada Murren, laboratuvar kurma teklifinin G42 şirketince bir 'kamu hizmeti' ve 'gelecekteki bir yatırım fırsatı' olarak görüldüğünü ifade etti.

    Teklifin ardından ABD hükümet yetkilileri, bu türden bir laboratuvarın 'Çin hükümeti tarafından casusluk için bir araç olabileceğine dair endişelerini' paylaştı.

    Kaliforniya benzer bir teklifi reddetmişti

    Washington Post gazetesi, temmuz ayında Kaliforniya eyaletinin BGI ve G42 şirketlerinden gelen benzer bir teklifi, o sırada eyaletteki vakaların sayısında yaşanan artışa rağmen reddettiğini bildirmişti.

    BGI üzerindeki 'şüphelere' rağmen, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), şirketin ürettiği test kitlerini acil kullanım için onaylamıştı.

    Etiketler:
    ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kovid-19, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Nevada, Koronavirüs testi, ABD
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