74 yaşındaki Trump, 77 yaşındaki rakibi Biden'ın 'kolunu kaldıramıyor oluşuyla' dalga geçti

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği son seçim mitinginde Demokrat aday Joe Biden'ın 'kolunu kaldıramıyor oluşuyla' alay etti.

Önümüzdeki ay yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerine yönelik kampanyalar tüm hızıya devam ederken, mevcut Başkan Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Greenville'de seçmenleriyle bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra seçim mitinglerine kaldığı yerden devam eden Trump, bugünkü mitingindeki kullandığı ifadeler ve hareketleriyle tekrar tartışma konusu oldu.

74 yaşındaki Trump, mitinginde Demokrat rakibi ile düzenlenen ilk canlı yayın tartışmasını hatırlatarak, 77 yaşındaki Joe Biden'ın 'kolunu kaldıramayışıyla' alay etti.

Trump mocks how Joe Biden raised his hand at a debate in a manner very similar to how he once mocked a reporter with a disability pic.twitter.com/pgfgeDB0o5 — Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2020

Trump'ın bu hareketi, 2016 başkanlık seçimleri döneminde engelli bir muhabirle dalga geçmesini hatırlattı.