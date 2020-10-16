Biden: Esrarı suç olmaktan çıkarmalıyız

Önümüzdeki ay yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, Philadelphia'daki Ulusal Anayasa Merkezi'nde düzenlenen ve ABC News'te canlı olarak yayınlanan etkinliğe katıldı.

Sunuculuğunu George Stephanopoulos'un yaptığı etkinlikte seçmenlerin sorularını yanıtlayan Biden, "Marihuanayı suç olmaktan çıkarmalı, suç kayıtlarını silmeliyiz" dedi.

Biden, sistemi cezalandırmaya değil, rehabilitasyona odaklı olarak değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

“We should decriminalize marijuana." — Joe Biden, at the ABC town hall

New Jersey voters have the chance to vote to legalize cannabis in this year's election. #BidenTownHall — Montclair Democrats (@MontclairDems) October 16, 2020

Mevcut Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle ikinci canlı yayın tartışması askıya alınmış, ardından adayların ayrı ayrı televizyon kanallarında seçmenleriyle bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

Trump ise Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nde katıldığı etkinlikte seçmenleriyle bir araya geldi. NBC televizyonunda yayınlanan etkinliğin sunuculuğunu Savannah Guthrie üstlendi.