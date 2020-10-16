Trump: Benden daha ünlü biri var, o da İsa Mesih

“Babam Hıristiyanlığı kurtardı” diyen oğul Eric Trump'ın ardından baba Donald Trump da kendisinden bir tek İsa Mesih’in daha ünlü olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina eyaletinde düzenlediği miting sırasında kendisini İsa Mesih’le karşılaştırdı.

Sözü ünlülüğe ve tanınırlığa getiren Trump, “Geçen gün biri bana dedi ki 'Sen dünyada açık ara en ünlü kişisin.' Ben de 'Hayır, ben değilim...' dedim. 'O zaman kim?' diye sordular. 'İsa Mesih' dedim" diye konuştu.

Bu sözleri alkışlar ve tezahüratla karşılanan Trump, bu konuda 'İsa Mesih'le tartışmaya girmeyeceğini' söyleyip gökyüzüne baktı ve "Tanınırlık konusunda yanından bile geçemem" dedi.

Donald Trump: Jesus Christ is the most famous person in the world! @realDonaldTrump #CatholicsforTrump pic.twitter.com/uJH5z3jAnR — Sachin Jose (@Sachinettiyil) October 15, 2020

Sosyal medyanın da gündemi oldu

Trump'ın bu sözleri sosyal medyada da gündem olurken birçok kişi New York'ta 1980 yılında öldürülen Beatles grubu üyesi, savaş karşıtı müzisyen John Lennon'un 1966 yılında ‘Beatles’in artık İsa Mesih’ten daha ünlü’ olduğunu söylediği demeci hatırlattı.

'Trump kendini John Lennon sanıyor'

Trump’ın açıklamasını tiye alan bazı yorumlarda şu şekilde:

"Tanrım. Ben de hala Beatles sanıyordum. Bunu bilmek iyi oldu."

Geez, and I still thought it was still the Beatles. Good to know. — TomB (@athens481) October 15, 2020

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"Trump, kendini John Lennon sanıyor."

Trump thinks he’s John Lennon now — ƉɅNIEL WRIGHŦ ✌🏼T-Minus 23 Days (@Daniel_P_Wright) October 15, 2020

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"John Lennon, Beatles’in İsa Mesih’ten daha ünlü olduğunu söylediği için tepkiyle karşılamıştı. Acaba bugün insanlar, Donald Trump’ın bu açıklamasına nasıl tep verecek."

John Lennon got slammed for saying the Beatles were as famous as JC. Wonder how people today are going to react to DT’s statement. — Polly T (@PollyT20) October 16, 2020

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Oğlu Eric Trump: Babam Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardı

Kuzey Dakota'da Scott Hennen tarafından sunulan 'What’s on Your Mind' adlı radyo programına konuk olan Eric Trump, babasının 'Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardığını' öne sürerek, karşı tarafın inançlı insanlara karşı topyekun bir savaş başlattığını söylemişti.

Eric Trump, ayrıca, "Aşırı solcu Demokrat Parti 'ateistlerin' partisi haline geldi ve Hıristiyanlığa saldırmak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak istiyorlar; içki dükkanlarının açık tutulmasından gayet hoşnutlar" ifadelerini de kullanmıştı.